“No tenía plata para llevarla a cenar”: Camilo sobre sus inicios con Evaluna

Camilo y Evaluna se convirtieron en una de las parejas más queridas y estables de la farándula latinoamericana. Sus creencias y estilos de vida para llevar una relación amorosa han sido cuestionados en más de una ocasión, pero también aplaudidos y hasta envidiados por muchos de sus fanáticos.

Algunos años antes de casarse, de tener a su hija Índigo y de colaborar musicalmente con canciones que alcanzaron el éxito mundial, la pareja también atravesó por varios obstáculos en sus inicios que, con esfuerzo, paciencia y sobre todo amor, logró superar.

¿Cuánto tiempo estuvieron juntos Camilo y Evaluna?

El paisa y la hija menor de Ricardo Montaner se conocieron en el 2014, durante un evento en Colombia. Ambos tenían otras relaciones sentimentales y su encuentro no fue más allá de una foto y un autógrafo por parte del artista.

Al año siguiente, fue ella quien lo buscó por redes sociales y dio el primer paso. El acercamiento entre ellos se dio por medio de mensajes y videollamadas. Se hicieron novios el 17 de abril del 2015, y tres años después, en agosto, Camilo le pidió a Evaluna que fuera su esposa. Los cantantes se casaron el 8 de febrero de 2020, en Miami. Este 2022 los cantantes celebraron siete años de amor, dos de casados, el 6 de abril de este año le dieron la bienvenida a su hija Índigo.

¿Qué pasó con la relación de Camilo y Evaluna?

Los inicios de su relación no se dieron en las mejores condiciones. Así lo recordó el cantante de 28 años en una entrevista. “La canción ‘Tuyo y mío’ es un homenaje a mi esposa en un momento difícil de mi vida. Yo llegué a Estados Unidos y literalmente en mi cuenta de banco yo tenía 25 dólares. Mi esposa se daba cuenta de eso y se hacía la que no se daba cuenta y ella creía que yo no me daba cuenta que ella se estaba haciendo la que no se daba cuenta que yo no tenía plata para cenar en algún momento”, contó el intérprete de Pegao’.