Foto: ¡Diosa! Así quedó Andrea Valdiri con su drástico cambio de look

Como es costumbre, Andrea Valdiri suele ser tendencia en redes sociales por sus publicaciones; algunas tienen que ver con su vida sentimental, y unas con sus sensuales bailes, y otras con su pequeña hija Adhara de 7 meses.

La también empresaria es una de las famosas más activas de Instagram en Colombia. Constantemente está publicando contenido nuevo e interactuando con sus fanáticos, que día a día se interesan por conocer más detalles de la vida privada de la barranquillera, quien fue pareja del cantante Lowe León. De igual manera, ‘la Valdiri’ como es conocida, es frecuentemente halagada por su belleza y su escultural cuerpo. Para iniciar el nuevo año, decidió cambiar radicalmente de look y encender las redes sociales con su transformación.

Por medio de un reel de fotos, la influencer le preguntó a sus seguidores: “¿les gusta mi nuevo look 2022?”. Allí se observa con el cabello más corto y con un tono más claro. En pocas horas, la publicación superó los 600 mil likes y, además, tiene miles de comentarios donde halagan su nueva apariencia. “Ese look sí me encantó, te ves sexi, delicada, fina, glamorosa, apoteósica”, “te luce, te ves más joven”, “pareces de 20 años”, “diosa”, “hermosa, te quedó espectacular”, “divina, luces más joven”, entre otros mensajes.

Por supuesto, el influenciador Felipe Saruma, quien supuestamente es su novio, no pudo evitar reaccionar a la nueva imagen de la bailarina. Aunque quedó sin palabras, expresó su asombro con unos emojis de enamorado y una rosa, confirmando que le gustó la apariencia de Andrea Valdiri. Recordemos que la influenciadora se caracterizaba por su larga cabellera de color negro.

A través de un video, la influenciadora agradeció a sus seguidores por todos los buenos comentarios que le han dejado. “Gracias por todos esos piropos, me siento más joven, es que los cambios en nuestra vida tienen que existir pues una entre más vieja, más se tiene que cuidar”.

Dentro de los halagos que le dejaron en la publicación, hubo uno que llamó la atención, pues la compararon con la jurado de Yo me llamo, Amparo Grisales. ¿Qué dices, sí se parecen?