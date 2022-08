Foto: hija de Andrea Valdiri cambió radicalmente de look. Así quedó

Isabella Valdiri es la hija mayor de la barranquillera Andrea Valdiri. De vez en cuando, la niña suele aparecer en las publicaciones de la bailarina y en las de Felipe Saruma.

Hace unas semanas, Andrea Valdiri e Isabella fueron tendencia, luego de que se viralizara una foto comparativa de las dos. El parecido era innegable. En las imágenes, ambas aparecían con el pelo largo, y ‘la Valdiri’ no tenía maquillaje, así que quedó aún más parecida a su hija.

Ahora, vuelven a despertar las reacciones en las redes, pues Isabella se hizo un radical cambio de look. Con su nuevo corte, la niña luce muy parecida a la generadora de contenido.

Así quedó Isabella Valdiri después de su cambio de look

Fue Andrea Valdiri quien publicó, a través de sus redes sociales, el nuevo corte de cabello de su hija mayor. Todo el proceso de la transformación quedó registrado en video. “Que quede grabado que Isabella Sofía se quiso mochar el pelo”, dijo la generadora de contenido.

La esposa de Saruma reveló que era la primera vez que una persona diferente a ella le cortaba el pelo a la niña. “Annie, te entrego a mi hija, cuidado Annie, oíste, te esperan los de la moto allá abajo Annie, los de la moto ahí en la esquina (…) Nunca nadie se lo había cortado Annie, solamente yo. Nunca nadie le había tocado el pelo a Isa. Como no le crezca, los de la moto hermana. Ojo que tengo los de la moto aquí abajo Annie”, le decía la generadora de contenido a la estilista.

Según dijo Isabella, quiso cambiarse el look por dos razones especiales. “Es por natación y por futbol, es para que se me haga más fácil. Natación es porque cuando no traigo gorro, se me pega toda a la cara, el pelo. Y fútbol pues solamente hacerme un moñito ahí y que no se me pegue en la cara”.

El resultado sorprendió a más de uno. Isabella quedó muy parecida a Andrea Valdiri, quien también hace poco cambió su corte de pelo. “Hermosa se parece mucho a su madre”, “en la foto que estás de espalda parece que fueras Andrea”, “copia exacta de su madre”, comentaron algunos internautas.