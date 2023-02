¿Karol G volvió con Anuel? Se rumora que celebró su cumpleaños con el ex de Yailin

Por estos días, una de las noticias de las que más se ha hablado en los medios de comunicación de entretenimiento nacionales e internacionales, ha sido la separación de Anuel y Yailin. El boricua confirmó su ruptura con la influenciadora dominicana quien está en la dulce espera de Cattleya, su primera hija.

Anuel y Yailin, la más viral, están esperando a una niña. Foto: Redes sociales

¿Anuel y Yailin se reconciliaron?

Los motivos de la ruptura aún son desconocidos. De acuerdo con lo que se venía rumorando desde hace unas semanas, la también generadora de contenido le habría encontrado algunos mensajes en su celular con otras mujeres, aunque esa información no fue confirmada, pero tampoco desmentida, por ninguno de los dos.

En las últimas horas, se comenzó a rumorar en redes sociales que la pareja se habría dado otra oportunidad porque ayer la cantante publicó unas fotografías mostrando los ostentosos regalos que recibió en el Día de San Valentín. “Soy la mujer más feliz del mundo, gracias Dios por tus bendiciones. Enamorada de estos detalles Gracias amor”, escribió.

Inmediatamente, los internautas asociaron que esas palabras podrían estar dirigidas para el boricua.

¿Karol G y Anuel volvieron?

Esta semana, la colombiana, quien grabó un tema con Shakira que está próximo a ser lanzado, celebró su cumpleaños número 32. En su cuenta de Instagram donde tiene 58,9 millones de seguidores, posteó unas fotos posando en vestido de baño. En la descripción, escribió: “la babysita es acuario. 32 añitos”. Sus amigos y seguidores no dudaron en dejarle comentarios felicitándola.

Recientemente, en redes sociales viralizaron un video donde se observa una recopilación de imágenes de la cantante celebrando su cumpleaños. Sin embargo, lo que más llamó la atención de algunos internautas fue que, de fondo, se escucha una voz que, supuestamente, sería la de Anuel.

El clip fue compartido por una cuenta de TikTok, por lo que no tiene ninguna clase de veracidad. De hecho, algunos internautas aseguran que se trata de un montaje. “Es mentira, el que se escucha es el padre de ella”, “es un montaje, se ve clarito”, “es un video viejo”, “ya quisieran, pero no creo”, “se nota que no es real ese video”.

Aunque hay muchos seguidores de la pareja que guardan la ilusión de volverlos a ver juntos, todo parece indicar que ya es un capítulo cerrado para los dos. Cada uno hizo su vida en caminos separados y han demostrado estar muy felices así.