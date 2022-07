Fotos: ¿Quién es el nuevo amor de Lina Tejeiro?

En los últimos días, la actriz Lina Tejeiro, recordada por su participación en Padres e hijos, La ley del corazón, entre otras importantes producciones colombianas, ha sido relacionada sentimentalmente con otro cantante, luego de que revelara hace poco que había intentado darse una nueva oportunidad con Andy Rivera, pero, finalmente, no funcionó.

En un video que se hizo viral en redes sociales, el cantante de música urbana reveló por qué las cosas no funcionaron, refiriéndose a una ex que todos sus seguidores asociaron con Lina Tejeiro. Foto: Instagram

Al parecer, Lina ya pasó la página y se estaría dejando conquistar por un joven influenciador y cantante, que en los últimos días le dedicó su más reciente tema + chimbita. “Estoy loco por ti lo digo. Hablo mucho de ti conmigo, no lo dejemos para después que el tiempo se va… si no es en esta, en otra vida te voy a buscar”, dice una parte de la canción.

Inicialmente, los internautas comenzaron a decir que se trataba de una estrategia de marketing. Sin embargo, Duque salió a aclarar que no era así. “Nunca voy a enfocar mi marketing en una polémica o un chisme, eso me parece falta de creatividad y buscar el camino fácil. Todo lo que publico y canto es porque lo siento y me caracteriza la autenticidad. No, no es marketing”, aclaró.

¿Quién es Juan Duque, el cantante que sería el nuevo amor de Lina Tejeiro?

Los rumores de noviazgo surgieron por una serie de mensajes que, aparentemente, Lina Tejeiro y Juan Duque se habrían enviado a través de la red social Twitter. Pero, ¿quién es él?

Juan José Duque es un joven de 25 años que inicialmente se dio a conocer por el contenido gracioso que publicaba en sus redes sociales, en su faceta como influenciador.

A manera de coincidencia con Andy Rivera, ex de Lina Tejeiro, también sintió gusto por la música, así que decidió emprender su carrea como cantante. En su cuenta de Instagram tiene 166 mil seguidores. Entre sus temas más conocidos están X ti lo digo, A toa, Última vez, en colaboración con Daniela Legarda, entre otras.

Por ahora, ni el cantante ni la actriz han confirmado o desmentido los rumores que, hasta el momento, han sido los protagonistas de varios titulares en medios de comunicación. Los fanáticos de Lina Tejeiro han comentado que esperan que se den una oportunidad, pues quieren ver a la actriz nuevamente enamorada.

