Génesis Aleska, exnovia de Nicky Jam: “van a conocer la verdadera mala”

En toda una polémica se convirtió la modelo Aleska Génesis, exnovia de Nicky Jam, luego que salieran a la luz unos videos donde aparece, aparentemente, con una ‘hechicera’, a quien le habría pedido hacer todo lo posible para que el boricua regresara con ella. “Ayúdame, por favor, a recuperar a Nicky para que me ayude a tener protección, estabilidad y que sea el mismo Nicky que se enamoró de mí al principio”, son algunas de las palabras que se le escuchan a la modelo.

Después de que se filtrara un video donde, aparentemente, la exnovia de Nicky Jam habría recurrido a la magia negra para recuperar su amor, la modelo venezolana sorprendió con una nueva declaración. Foto: Instagram

¿Génesis Aleska contará qué sucedió realmente?

Después de esa polémica, Aleska publicó un mensaje expresando su arrepentimiento por los “errores cometidos”. “Dios es el único que siempre estará en mí y quien tiene la respuesta a todos mis problemas… Él es el único en quien debemos confiar y creer, y evidentemente tuve que pasar por muchos procesos para poder llegar a esta conclusión y hoy por hoy aferrarme más a Él que nunca”.

Ahora, sorprendió publicando un video donde aparece frente a un espejo maquillándose y cautivando con su belleza. Pero lo que realmente llamó la atención, fueron sus palabras: “Está bueno el chisme ¿no? Ok. Y piensan que soy loca, bruja, mala ¡ufff! (risas) pero, mañana va a estar mejor porque van a conocer la verdadera mala”, aseguró.

Inmediatamente, los internautas comenzaron a especular que podría tratarse de una estrategia de marketing de alguna canción, aunque se desconoce si sería de Nicky Jam o de otro artista. “Ahorita salen diciendo que era un experimento social”, “que no vaya a ser un videoclip de Nikcy Jam”, “ni Netflix se atrevió a tanto”, “esta mujer no tiene vergüenza”, “no me jodan, todo era parte de un video musical y mi desgaste emocional”, “ahora quiere tapar el sol con un dedo”, “Ni Yailin y Anuel se atrevieron a tanto”.

Exnovio de Aleska Génesis insiste en que ella hace brujería

Antes de su relación con Nicky Jam, la venezolana sostuvo un romance de más de cinco años con el empresario Miguel Mawad. Según se ha dicho en redes sociales, supuestamente, él habría sido el encargado de divulgar los videos de la modelo, haciéndole “brujería” al boricua.

El empresario apareció en sus redes asegurando que no tiene nada que ver con los videos de su ex y que, además, supuestamente, la venezolana había hecho lo mismo con él y con otros cantantes como Maluma. “Con respecto a la publicación de @aleskagenesis de mañana a las 8:00 pm ‘Mala’, yo no tengo nada que ver, no me presto a ningún experimento social, ningún video, ni nada con su persona, no me hablo con ella y estamos en un proceso judicial bien denso. Aleska Génesis no solo practicó la brujería conmigo y NJ, también lo hizo con Maluma, Sebastián Yatra, Shannon de Lima, Ninoska Vásquez, Javier R Borgio, Larry Blag su mamá y novia, (tengo pruebas de todo). Todo lo que yo he mostrado en mis redes es legítimo y verdadero”, aseguró.