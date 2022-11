¿Qué pasó con Nicky Jam y su exnovia Aleska Génesis?

Después de su ruptura con Cydney Moreau, el año pasado, el artista puertorriqueño Nicky Jam hizo público su noviazgo con la modelo venezolana Aleska Génesis. 7 meses después terminaron su romance.

Así reaccionó Nicky Jam, luego de que, al parecer, la modelo Aleska Génesis recurriera a la magia negra para recuperar su amor. Un video que se hizo viral lo confirmaría. Foto: Instagram

¿Quién es Aleska Génesis, exnovia de Nicky Jam?

La modelo nació en Barquisimeto, en Venezuela, en 1991. Participó en el certamen de belleza Sambil Model y en los premios Tacarigua de Oro Internacional 2019 fue elegida como 'Modelo Internacional'. En su cuenta de Instagram suma una comunidad de 3,5 millones de seguidores. Además, ha sido la protagonista de varios videos musicales como Los dioses de Anuel y Ozuna.

Exnovia de Nicky Jam le habría hecho brujería

Ayer, en horas de la tarde, se hicieron virales una serie de videos en redes sociales donde se ve, aparentemente, a la modelo venezolana en una videollamada con una mujer, que según dicen los internautas, sería una ‘hechicera’, a quien le habría pedido ayuda para recuperar el amor del artista boricua, Nicky Jam.

“Ayúdame, por favor, a recuperar a Nicky para que me ayude a tener protección, estabilidad y que sea el mismo Nicky que se enamoró de mi al principio. Que Nick Rivera Camineros no deje de pensar en mí, que me busque desesperadamente, que me extrañe, que quiera estar conmigo. Que Nick Rivera Caminero necesite hacerme el amor, necesite buscarme, necesite estar conmigo, que no tenga ojos para más nadie sino para mí. Además, que solo piense en mí y en más nadie, que solo se le levante el miembro conmigo”, se escucha decir a Aleska Génesis.

De igual manera, la mujer, de quien se desconoce su nombre, le aconseja: “Vas a agarrar tus orines en ayuno, le vas a echar en la comida o en algo tomado cinco gotitas, no más. Ahí siempre lo vas a tener, aunque se vaya, vuelve, eso se llama amansa guapo”.

Además, la modelo revela varios detalles íntimos de su relación con el artista, sorprendiendo aún más a sus fanáticos.

¿Qué dijo Nicky Jam sobre videos de su exnovia Aleska Génesis?

Luego de que se viralizaran esas imágenes y de que los internautas dejaran miles de comentarios en redes sociales, incluidos múltiples memes, el intérprete de Travesuras apareció en sus redes sociales con una particular reacción.

En sus historias de Instagram, donde tiene 43,7 millones de seguidores, el artista compartió un video a manera de broma sobre la situación, acompañado con el siguiente mensaje: “yo viendo los mensajes de brujería en el DM, Dios es todo”.

Aleska Génesis reaparece en sus redes sociales

Luego de la polémica que se generó en redes sociales por esos videos, la exnovia de Nicky Jam reapareció con un contundente mensaje, para responder a todas las críticas que ha recibido. “Cada quien es libre de creer en lo que quiera creer. Todos cometemos errores y de eso se trata la vida, de aprender de ellos y todo esto solo me enseña una sola cosa, de que Dios es el único que siempre estará para mí y quien tiene la respuesta a todos mis problemas. Él es el único en quien debemos confiar y creer y evidentemente tuve que pasar por muchos procesos para poder llegar a esta conclusión y hoy por hoy aferrarme más a él que nunca”.

