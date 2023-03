Gusi lloró en ‘La Descarga’ al recordar que le rechazaron más de 30 canciones

A días de la final de La Descarga, el templo de la música, las emociones de los concursantes y mentores sigue estando a flor de piel, las eliminaciones se hacen cada vez más difíciles para los artistas y demás del campamento musical que deben despedir a otro amigo y colega. En uno de los capítulos más recientes, los tres finalistas del equipo de Gusi, interpretaron una de las canciones más famosas de su mentor, Tú tienes razón.

La presentación y, específicamente, el tema seleccionado, trajo muchos recuerdos al cantante de 38 años, quien en su discurso de agradecimiento, no aguantó las lágrimas. La canción fue una de las primeras que Gusi lanzó como solista, luego de culminar su etapa en el dúo Gusi & Beto.

Gusi lloró en ‘La Descarga’

A su mente, llegaron recuerdos de sus obstáculos que atravesó en su trayectoria como solista, el artista nacido en Venezuela habló sobre todos los “no” que recibió antes de lograr un éxito musical, incluso, fue rechazado cuando compuso, a puño y letra, más de 30 canciones.

“Esta canción significa mucho para mí. Es la primera vez que la escucho en otra voz y eso es especial. De pronto muchos de los que me ven aquí dirán “él que hace sentado aquí”, y en realidad es gracias a ese tema. Normalmente las canciones las llevaban al dueto y eran de compositores muy grandes, cuando quise emprender mi proyecto les pedí un tema y todos ellos me dieron la espalda”, recordó. Fue un productor quien le sugirió componer algo diferente, hasta que llegó a la canción mencionada. “Él me dijo que escribiera algo más, y entonces esta canción me dio con qué comer muchos años y todavía es muy fuerte... escucharla en la voz de otros es algo muy especial”, confesó.

