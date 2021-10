“Hipócritas”: Andrea Valdiri respondió a críticas por la transmisión de su cirugía

“Por qué tanto escándalo con el cuento de la cirugía, cuál es la vaina. Resulta que ahora no me permiten trabajar, ni pasar mi en vivo en ninguna plataforma ni nada, es increíble, hipócritas, por eso es que este país está como está”,con esas fuertes palabras, la empresaria Andrea Valdiri contó por medio de sus historias de Instagram que le negaron transmitir en vivo la cirugía estética a la que se someterá, luego de la polémica que se generó por anunciar que vendería boletas para quienes quisieran ver el procedimiento paso a paso.

En el clip, se observa a la generadora de contenido bastante afectada y alterada por los malos comentarios que recibió al respecto. Entre su discurso, aseguró que no le está haciendo daño a nadie, pues simplemente está trabajando. “Uno trabajando y reinventándose. Me quitaron los en vivo, pues me reinvento y creo mi página web y hago mi vaina, ¿qué de malo tiene? Hay mucha gente que se quiere operar y saber cómo es realmente cómo es una cirugía sin editar, sin tapar. ¿Ustedes creen que yo les estoy afectando su ética profesional de médicos?, pues yo aquí no estoy afectando a nadie”.

Asimismo, manifestó su descontento porque según ella, están impidiendo que trabaje honradamente. “Con mi cuerpo yo hago lo que quiera, yo no estoy afectando a nadie. Entonces yo no tengo derecho a pagarle al camarógrafo, a pagarle a la gente que me acompaña, a todas las familias que trabajan conmigo. Cuando hago las obras sociales, ustedes creen que eso de dónde sale. Yo no estoy ni robando ni atracando a nadie”.

Andrea Valdiri se ha destacado por subir todo tipo de contenido a sus redes sociales para entretener a sus 6.8 millones de seguidores, como bailes, obras sociales y detalles de su vida privada.

