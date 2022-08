¿Iván Lalinde tiene esposo? El presentador de ‘La voz kids’ habló de su pareja

Iván Lalinde es uno de los presentadores más queridos por los colombianos. Inició su trayectoria en televisión en el Noticiero QAP, también pasó por programas como ‘Comandos’, ‘Jack en despertador’, ‘El precio es correcto, ‘Día a día’, ‘El desayuno’, entre otros. Ahora, lo vemos todas las noches junto a Laura Acuña presentando ‘La voz kids’.

Laura Acuña e Iván Lalinde acompañan cada noche a los niños que llegan con la ilusión de triunfar en el diamante de La Voz Kids, en las audiciones a ciegas. Foto: Cortesía Caracol Tv - Cortesía Caracol Tv

Iván Lalinde habla de su pareja

El paisa, de 48 años, suele compartir con sus seguidores, su vida laboral y familiar, pero poco se conoce sobre sus relaciones sentimentales, pues siempre ha sido muy reservado con ese tema. Sin embargo, a través de sus redes sociales, habló de su pareja, a quien no muestra en redes sociales.

En una ronda de preguntas y respuestas en las historias de Instagram, un seguidores le preguntó lo siguiente: “¿Por qué no habla de su pareja?”, a lo que el presentador respondió:

“Porque me parece que es un tema no relevante y que es la vida privada de uno, ¿no? O sea, así como comparto muchas cositas de mi vida, tengo algunas que no se cuentan”. Posteriormente,en las mismas historias, Iván negó que estuviera casado con su pareja con quien ya lleva varios años de relación. Aquí el video.

Sobre ‘La voz kids’

Luego de su corta participación en ‘Día a Día’, Iván regresó a la pantalla chica como presentador de la sexta temporada de ‘La voz kids’, concurso de talento musical que reúne a participantes entre los 5 y 15 años. Además, también estará acompañando a Laura Acuña en ‘La voz senior’.

“Estar al lado del talento, la ilusión y la inocencia de los niños es maravilloso. Si yo estuviera en el lugar de ellos sería muy difícil elegir con quién irme porque Andrés Cepeda es el decano de La voz y tiene toda la experiencia, pero la novedad con la llegada de los nuevos entrenadores es fantástica. La voz de Kany Garcia es increíble, la energía y chispa de Nacho son admirables. ¡Es muy difícil elegir a uno de los tres!”, aseguró.

