¿James Rodríguez volvió con Shannon de Lima? Esta sería la prueba

Este fin de semana, el futbolista James Rodríguez se convirtió en tendencia, luego de ser convocado para hacer parte de la Selección Colombia en sus partidos amistosos, donde el combinado nacional se enfrentará a Guatemala y México.

De igual manera, se confirmó que hará parte del Olympiacos F. C. de la Superliga de Grecia. A través de sus redes sociales, no dudó en expresar su felicidad por el nuevo reto deportivo que enfrentará, pues, en sus sueños estaba pertenecer a un club tan prestigioso e histórico en el mundo del fútbol. De acuerdo con lo que escribió en su cuenta de Instagram, se comprometió a dar lo mejor para convertirse en una ficha clave en el equipo. “Inicia una nueva etapa. Contento con el debut, esto apenas comienza. Trabajaremos por las metas del equipo”, se lee en un post.

También, en otra publicación, escribió muy emocionado: “Gracias a la afición de @olympiacosfc por este formidable recibimiento. ¡Vamos, vamos!”.

¿Por qué dicen que James Rodríguez volvió con Shannon de Lima?

A raíz de su llegada al equipo europeo, millones de fanáticos comenzaron a felicitarlo y a desearle éxitos, y, aunque fueron miles de comentarios, hubo uno que terminó acaparando toda la atención. Se trata del que le dejó su exnovia Shannon de Lima: “¡Ya pues! A quedarse en un solo sitio 😂❤️”, le escribió.

A muchos internautas les pareció extraño ese comentario, pues hace bastante tiempo se confirmó la ruptura de la modelo y el futbolista. De hecho, meses después de la finalización del romance, salieron a la luz románticas imágenes de Shannon con el actor mexicano Alejandro Speitzer, con quien, al parecer, sostuvo un corto romance.

Nunca se supo la razón por la que el cucuteño y la venezolana terminaron su relación, lo cierto es que, por ese corto mensaje que le dejó, los internautas comenzaron a rumorar sobre una posible reconciliación. “¿Volvieron?”, “¿son novios otra vez?”, “cangrejeando”, “¿Luego Shannon no tenía otro novio ya?”, “ese mensaje está raro”, comentaron algunos internautas.

Después de su ingreso al equipo Olympiacos, James Rodríguez desató rumores de una posible reconciliación con la modelo Shannon de Lima. Foto: Instagram - Instagram

¿Qué pasó con Shannon de Lima y Alejandro Speitzer?

En mayo de este año, se hablo mucho sobre la relación de Shannon con el actor mexicano. Sin embargo, y aunque se dejaron ver muy enamorados, al poco tiempo se conoció que ya no estaban juntos. Luego, el actor de Oscuro deseo se dejó ver con una psicóloga que no tiene nada que ver con el mundo del entretenimiento.

La pareja nunca dio declaraciones al respecto, sin embargo, Carlos Speitzer, hermano del actor, afirmó en una entrevista con el programa Hoy, que, simplemente, las cosas no se habían dado. “No creo que hayan acabado mal, no es un tipo de pleitos, no nos enseñaron así en casa, simplemente las cosas a veces pues no pasan y esta vez no pasó, pero bien, él contento… pues así como pasa, no sé si no se llevaron bien, simplemente se dieron cuenta que igual y no era por ahí… Ella es bien, linda, agradable, una buena niña. Bien guapa que nos gustan a los Speitzer y esta es bien inteligente (....) siempre le he dicho que tiene muy buenos gustos para escoger mujeres inteligentes”.