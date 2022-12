James Rodríguez y Daniela Acuña: la modelo habló sobre romance con el futbolista

El jugador de la Selección Colombia y del Olympiacos de Grecia, James Rodríguez, no está en el Mundial de fútbol en Qatar, pero siempre es noticia. Los recientes comportamientos del cucuteño de 31 años y su vida sentimental, son unos de los temas que más hablan sus seguidores en redes sociales.

Desde hace varios días, al 10 de la Selección lo vinculan sentimentalmente con otra colombiana. Desde que se separó de Daniela Ospina, la madre de su hija Salomé, el deportista difícilmente se ha vuelto a comprometer públicamente en otra relación. Una modelo estaría robándole suspiros.

Habló supuesto nuevo amor de James Rodríguez

El programa de entretenimiento Lo Sé Todo lleva varios días hablando de un posible nuevo amor del deportista. Según el medio, las primeras señales las obtuvieron de Instagram, donde notaron que ambas figuras se seguían mutuamente y donde las fotos de la joven siempre cuentan con un like del centrocampista.

Ella es Daniela Acuña, una modelo barranquillera, menor que el jugador, y con quien, según fuentes del programa, el colombiano estaría saliendo desde hace cinco meses en una relación no tan formal, pero con mucha química. Lo Sé Todo encontró a la modelo y creadora de contenido en un evento público, y no dudó en preguntarle su versión. “¿James Rodríguez, de qué hablas? Pues si ustedes quieren ver algo véanlo en mis redes sociales. Mira mis redes, ahí tú me dices qué tal. Ustedes son Lo Sé Todo, ustedes lo saben absolutamente todo”, contestó vagamente la barranquillera.

Ante la respuesta, sin detalles, de la joven, las reacciones de los usuarios en internet no se hicieron esperar y la mayoría apuntaba a que no existe ningún romance entre ambos. “En sus redes se ve claramente que ella no ha salido de Colombia en esos supuestos 5 meses obvio nunca han estado”, “O sea como Carlos Báez la sigue y le da like ¿también es el novio?”, “A buen entendedor pocas palabras… claramente solo se siguen en redes y no hay nada ahí”, comentaron algunos.