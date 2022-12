John Álex Toro recordó su relación con Laura Londoño. “Pobrecita”

John Álex Toro es uno de los actores más talentosos de Colombia. Sus memorables actuaciones en proyectos como Nuevo Rico Nuevo Pobre, El Paseo 6, Gabriela giros del destino, entre otros, han sido ponderadas por sus seguidores.

Mientras disfruta su vida de casado y sobre las tablas, el pereirano regresó a la vida pública con una entrevista en donde recordó sus relaciones pasadas y otros capítulos importantes en su carrera. Los internautas no dudaron en resaltar el fragmento en donde el actor recuerda a una de sus parejas sentimentales, su colega Laura Londoño, protagonista de la nueva versión de Café con aroma de mujer y La ley del corazón.

John Álex Toro habló sobre su ex Laura Londoño

En la entrevista que el actor ofreció al programa de Diva Rebeca, personaje del actor Omar Vásquez, hablo de su reacción cuando escuchó las palabras de su ex en una entrevista que ella brindó al mismo programa. En aquel momento, la paisa de 34 años recordó a su expareja como “dramático y neurótico”.

“Me llevaba veinte años ese señor. Nos conocimos haciendo una obra de teatro y yo quedé maravillada porque era muy buen actor, comprometido con el oficio, estudioso hasta morir. Para mí era puro aprendizaje. Quedé flechada. Fue una relación de tres años”, dijo para Diva Rebecca hace dos años. Ante sus palabras, fue el turno de Toro de contar su versión, y contrario a lo que muchos seguidores creían, le dio la razón.

“Pobrecita, qué pesar, me da mucho pesar porque sufrió mucho ¿Tú nunca has escuchado que los caballeros no tenemos memoria? Cuando leí una entrevista donde ella decía eso pensé que se la habían editado. Mis amigos me mandaron la entrevista y me dijeron, ´mira lo que está diciendo esta señora de ti´. Leí y quedé sorprendido y luego dije sí. Le tocó ese personaje”, contó el actor de 52 años, quien recordó su relación que finalizó cuando ella viajó a Estados Unidos a estudiar.

Aunque no entró en mucho detalle, sí aseguró que en su pasado vivió romances difíciles, muy diferente a la que sostiene actualmente con su esposa Lali Giraldo. “Tuve relaciones más intensas, más dolorosas, más difíciles de olvidar y cosas triangulares. Porque ahí es la cosa más difícil. Eso siempre es perverso y crea cosas que son bastante complicadas. Yo era de tirar el plato al piso, de que se rompiera, la lágrima. El que esté libre de pecado que tire la primera piedra”, expresó.