Jessica Cediel y Mateo Carvajal revelan chats privados de Instagram

Te puede interesar:

Desde hace un par de meses, Jessica Cediel y Mateo Carvajal se han visto involucrados en rumores sobre una supuesta relación sentimental, sin embargo, la presentadora dejó claro que solamente se trataba de una amistad.

Ahora, los influenciadores volvieron a ser tendencia en redes sociales, al publicar unas capturas de pantalla sobre los chat privados en los que según sus seguidores, están subidos de tono.

“Familia, les voy a compartir algo porque yo no escondo nada. Ustedes saben que les he estado hablando de toda la historia de ‘Sex life’ (serie de Netflix) y de todo este verano que tengo (falta de sexo), y me acaba de replicar el ‘pato’ para decirme que si yo necesitaba algo él estaba a la orden (...) Y ese es el problema de Mateo, que en privado dice una cosa y en público hace otra o por qué creen que le digo el ‘pato’”, aseguró Jessica Cediel.

Te puede interesar: Jessica Cediel revela cuánto tiempo lleva en abstinencia

Luego de unas horas, Mateo dio sus ‘declaraciones’, asegurando que a esa historia le faltaba una parte. Afirmando que desde hace algún tiempo, la presentadora lo estaba invitando a ver ‘Sex/life’, una serie erótica de la plataforma de Netflix.

Finalmente, Jessica aseguró que si en algún momento llegaba a necesitar los ‘servicios’ de Mateo, lo buscaría. Sin embargo, el deportista aseguró que tendría mucha fuerza de voluntad.

“No señora, ¿qué dijo?, ¿Navidad? Muchachos, ojo con la fuerza de voluntad porque las cosas se trabajan y no se ganan tan solo por una cara bonita, hay que darnos nuestro lugar”, comentó entre risas.

Recordemos que los influencers se conocieron personalmente este año y Mateo le ha enviado algunos detalles a Jessica, con el objetivo de intentar conquistarla.

Te puede interesar: El millonario regalo que Mateo Carvajal le dio a su hijo Salvador