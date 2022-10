Juan Duque contesta a críticas por ‘frío’ mensaje de cumpleaños a Lina Tejeiro

Hace unos días, se rumoró en redes sociales que Lina Tejeiro y Juan Duque estaban, supuestamente, pasando su primera crisis, porque en sus redes sociales no se habían vuelto a dedicar románticos mensajes.

Este fin de semana la actriz Lina Tejeiro celebró sus 31 años. Juan Duque la felicitó pero fue criticado. Foto: Instagram - Instagram

Ahora, acabaron con los rumores y se dejaron ver nuevamente juntos, esta vez, celebrando el cumpleaños de la actriz Lina Tejeiro, quien compartió en su cuenta de Instagram los mensajes de felicitación que le dejaron sus familiares y amigos más cercanos. Uno de ellos, fue el de su mamá, Vibiana Tejeiro. “Ser tú mamá es de los regalos más grandes con los que me ha premiado la vida, me siento orgullosa de ti, de tu ser, de tu integridad, de tu labor, del gran ser humano que eres, de tu talento… Siempre te lo he dicho: prepárate porque vienen cosas más grandes., no se te olvide que “es ser exitoso no famoso. TE AMO Y GRACIAS HIJA, GRACIAS POR TODO”, escribió junto a un video con unas fotos de ella desde que estaba pequeña.

Juan Duque sorprendió a Lina Tejeiro en su cumpleaños

Para celebrar su cumpleaños, la actriz fue sorprendida en su casa con la visita de sus familiares y amigos más cercanos, quienes la llevaron mariachis. Dentro de los invitados no podía faltar su novio Juan Duque, quien se encontraba en Pasto por temas laborales. Según escribió en sus redes sociales, tuvo que “correr” mucho para alcanzar a llegar a la celebración. “Corriendo pa’ llegar a verte”.

Al verlo, Lina Tejeiro lo abrazó fuertemente y le dio un gran beso, que demostró su felicidad de que estuviera presente. Asimismo, en su perfil de Instagram, el cantante de género urbano publicó unas fotografías de los dos y junto a ellas, escribió: “ey, leidy mi amor, feliz cumpleaños”.

Aunque la mayoría de seguidores elogiaron su relación, otros se limitaron a criticar por el “frío” mensaje que le dejó. “Qué novio tan chichipato, ni un saludo para la novia”, “qué mensaje tan frío”, “¿qué le dio de regalo?”, comentaron.

¿Qué dijo Juan Duque sobre las críticas por el cumpleaños de Lina Tejeiro?

Las redes sociales han sido el medio por el cual el artista paisa expresa sus sentimientos. Después de recibir varias críticas por el cumpleaños de su pareja Lina Tejeiro, decidió responder contundentemente.

En su perfil de Twitter, escribió: “solo me llegan notificaciones de la gente comentando mi última publicación de instagram y… qué mierda el mundo a lo bien. A esas personas les deseo luz y que la vida les enseñe humildad. La plata no compra el amor”.

Solo me llegan notificaciones de la gente comentando mi última publicación de instagram y… que mierda el mundo a lo bien. A esas personas les deseo luz y que la vida les enseñe humildad. La plata no compra el amor. — Juan Duque. (@wawawanduque) October 9, 2022

Muchos de sus seguidores comentaron su publicación y lo defendieron: “Importancia a lo importancia, hermanito. Te amo mucho y aquí firmes”, “a Lina no le hace falta nada material, pero un día si le negaron amor, besos, abrazos y tú se los estas dando, eso vale más que el oro, así que importancia a lo importante”, “tu compañía en su cumpleaños fue su mejor regalo, ella no necesita grandes regalos, desafortunadamente la gente no tiene vida y se mete en la tuya”, escribieron.