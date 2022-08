Juan Duque, novio de Lina Tejeiro, mostró cómo lucía antes. “Rehabilitó un gamín”

Lina Tejeiro y Juan Duque se han mostrado muy felices disfrutando de su relación. Se desconoce con exactitud el tiempo que llevan conociéndose, sin embargo, se sabe que fue después de marzo de este año, porque hasta esa fecha, según reveló la actriz, ella intentó darse una nueva oportunidad con Andy Rivera, su ex. Ese capítulo de su historia parece ya haber tenido su punto final. Ahora, con Juan Duque, la actriz de La ley del corazón y Padres e hijos, sueña, incluso, con un gran futuro, al menos, eso ha puesto en los mensajes en su cuenta de Twitter. “Por favor no me hables tan hermoso que estoy ovulando y voy a querer ser tu novia, que vivamos juntos, casarme contigo y formar una familia”, dice un mensaje que posteó hace unos días.

A través de sus redes sociales, Juan Duque sorprendió con una foto de cómo se veía antes de ser famoso. Lina Tejeiro reaccionó. Foto: Instagram - Instagram

Así era Juan Duque antes de ser famoso

Aunque la nueva pareja de la farándula suele postear, en Instagram, una que otra foto donde aparecen juntos, indudablemente en Twitter es donde tienen más interacción.

Hace poco, el artista paisa compartió un reel de imágenes promocionando su nueva canción. En uno de los videos aparece en un estudio en compañía de sus amigos. Duque publicó también unas fotos suyas, muy actuales, y otra mostrando cómo se veía hace varios años. Esa, sin duda, fue la que más llamó la atención de los internautas, quienes no duraron en comentar su gran cambio físico.

Junto a esa imagen, que corresponde aproximadamente a la etapa de su adolescencia, el artista escribió: “rehabilitó un gamín”, una de las frases que incluyó en la letra de su canción, donde le habla a la mujer de la que está enamorado.

“Mami tú me gustas con todo y tus defectos, te juro que esto no es solo por bellaquera, ya yo no quiero estar con cualquiera, por ti yo dejé toda la loquera (…) Yo estoy firma ya ni volteo, a las otras ni tan buenas las veo, todas tirando al perfil pa’ bellaquear, ya rehabilitaste un gamín”, dice su más reciente tema.

Deslizar para ver la foto.

Lina Tejeiro reaccionó a foto de Juan Duque

La actriz y generadora de contenido suele comentar todo lo que tenga que ver con Juan. Por supuesto, esa imagen no iba a ser la excepción. Esta vez lo hizo con un particular piropo: “hola (con intención de comer natilla de coquito juntos en diciembre)”.

El artista no se quedó atrás y le contestó: “hola con intención de que fritemos buñuelos juntos en diciembre”.

Los seguidores, una vez más, opinaron acerca de la publicación, que ya tiene más de 83 mil likes. “Qué flow que portabas “, “cuarta foto: no rechaces al flaquito”, “tu foto puberto jajajja”, “Padre amado misericordioso”, “era otro hombre”, “gracias Lina por rehabilitarlo.