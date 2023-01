‘La Descarga’: David Dag se despidió, desconsolado, del equipo de Santiago Cruz

En esta nueva etapa de La Descarga, el templo de la música, los participantes se vuelven a enfrentar a una nueva eliminación. Esta vez, fue el turno del grupo de Santiago Cruz, quien disfrutó la presentación de cinco de sus pupilos en el escenario. Cristian Better sorprendió con la canción Sirena encantada; Thalia D’Gola hizo llorar a Maía al cantar A puro dolor; El Indio Harin deleitó con Todo se derrumbó dentro de mí; Katta Kastaño cantó Amores extraños, y David Dag interpretó Let’s get loud.

Santiago Cruz, actual mentor de ‘La Descarga, el templo de la música’ ha conquistado a sus fanáticos durante años con sus baladas románticas. Foto: Cortesía Caracol Televisión - Cortesía Caracol Televisión

¿Quién es el nuevo eliminado de ‘La Descarga’?

La primera decisión la tuvo su mentor Santiago Cruz, quien dio el nombre de la persona que salvaría para que continuara en el campamento y cantar con él en la próxima presentación. Katta Kastaño fue la afortunada, y en medio de lágrimas de emoción, se reintegró al campamento. El caso fue diferente para los otros cuatro participantes, pues vivieron angustiosos momentos mientras esperaban el veredicto del nuevo eliminado de la competencia.

Los otros tres mentores, Maía, Marbelle y Gusi, tuvieron la tarea más difícil: elegir al eliminado del equipo de su colega y amigo. Después de una seria reunión, el intérprete de Tú tienes razón comunicó la noticia ante las cámaras de Caracol. Lamentablemente, David Dag fue el eliminado de esta noche, y aunque sus demás compañeros respiraron aliviados por no ser ellos quienes abandonarían el campamento de La Descarga, otros no aguantaron el llanto.

Una de las reacciones que más impactó a los televidentes fue la de Thalia D’Gola, amiga del participante que debía salir de competencia, a quien conoce desde hace años. Aunque sus demás compañeros intentaron consolarla, la mujer no vio otra opción que refugiarse en su cama y llorar desconsoladamente. Por su parte, David se despidió con voz entrecortada. “Los amo, los llevo en el corazón”, dijo. María Nelfi también emocionó a los televidentes con sus palabras de cariño hacia el eliminado, “Me dio dolor, me dio pesar con él porque él tenía mucha ilusión. Me duele que el negrito haya salido, pero sé que va a triunfar, no me gusta quedarme aquí a mirar esto porque es duro”, expresó entre lágrimas.