Marbelle: este es el llamativo apodo que le pusieron a la mentora de ‘La Descarga’

La emisión del pasado lunes en La Descarga, el templo de la música, despertó muchas emociones entre los televidentes, que se emocionaron con el equipo de Marbelle, que se presentó para luchar por un cupo en el Campamento Musical.

Entre los concursantes que pasó por el Tocadiscos, estuvo Tatiana ‘la baby flow’, quien interpretó junto con su mentora, La venia bendita, ganándose los aplausos del público y las felicitaciones de Gusi, Santiago Cruz y Maía.

Así es la conexión entre Marbelle y Tatiana ‘la baby flow’

Entre Marbelle y la joven artista hubo una evidente conexión, especialmente porque ambas contaron con el apoyo de sus mamás, quienes las impulsaron a iniciar y permanecer en el camino musical. “Mi mamá es diseñadora y ella me ha hecho siempre la ropa para las presentaciones, ella también es mi mánager y siempre hemos sido inseparables”.

Marbelle no pudo evitar recordar a su mamá, pues se ve reflejada en la historia de Tatiana. “Mi mamá también fue mi mánager, fue mi diseñadora y modista de todos mis vestidos, fue la creadora de ‘estrellita romántica’ y de que me vistieran como la mujer maravilla y que cantara rancheras, entonces cuando te vi dije: ‘va a cantar reguetón’, o sea eres mi mini me. Sentí una conexión muy linda sin conocer todo lo que me contaste. Siento como si dos historias se encontraran en tiempos distintos”.

¿Cuál es el apodo que tiene ahora Marbelle?

Al ver tantas coincidencias entre las historias de la intérprete de Adicta al dolor y la joven participante, la misma mentora se autodenominó como la ‘mami flow’. “Le estoy hablando como mamá porque no la puedo ver sino como una hija”, dijo Marbelle.

Al final, cuando llegó la hora de escoger, la mentora eligió primero, entre los cinco participantes que se presentaron, a Tatiana, para que continuara en la competencia y tuviera su cupo directo al Campamento Musical. “Gracias a ti @marbelle.oficial por esta gran oportunidad el equipo morado es demasiado fuerte y talentoso. ¡Nos fuimos pal’ campamento muchachos!”, escribió la joven en sus redes sociales.

Sus seguidores han exaltado su gran talento vocal. “Espectacular verte cantando que es lo que te gusta, que buena presentación Tati”, “hermosa presentación, tu voz cada día mejor y a lado de Marbelle lo máximo”, “mereces cosas grandes”, “dos grandes artistas en escena muchas felicidades a las dos”.