Santiago Cruz: de dónde es, edad, estatura y más del mentor de ‘La Descarga’

Con su incursión en la televisión como mentor de La Descarga, el templo de la música, nuevo reality de Caracol, Santiago Cruz es una de las cuatro celebridades que todas las noches muestra su talento en las pantallas. El interés de los televidentes está enfocado, además de los participantes, en la vida y trayectoria del cantante y sus tres colegas, Marbelle, Maía y Gusi.

Son muchos los internautas que se interesan por conocer más detalles del intérprete de canciones como Baja la guardia y Desde lejos. En esta entrevista con la Revista Vea, Santiago Cruz habló de lo que poco saben.

Por primera vez, el mentor de ‘La Descarga’, Santiago Cruz, se subió al tocadiscos para cantar a dúo con cinco participantes. Uno quedó en la cuerda floja. Foto: Cortesía Caracol Televisión - Cortesía Caracol Televisión

¿De dónde es Santiago Cruz?

Santiago Cruz Vélez nació el 1 de febrero de 1976. Sus padres, Fabiola Vélez y Germán Cruz, se divorciaron cuando él tenía solo dos años. El ibaguereño vivió hasta los 17 en su ciudad natal. Su padre, que tuvo inconvenientes legales en Centroamérica, regresó al país años después, falleció en un accidente aéreo. A Santiago le costó mucho tiempo recuperarse de su pérdida.

¿Cuántos años tiene Santiago Cruz?

Este 2022, el mentor de La Descarga, el templo de la música, celebró su cumpleaños número 46 acompañado de su esposa e hijos. Mucho antes de siquiera imaginar su éxito en la música, el artista vivió su juventud entre el estudio y el servicio militar. En la capital colombiana, estudió Finanzas y Relaciones Internacionales en la Universidad Externado de Colombia.

En 2003 lanzó su primer álbum, Solo hasta hoy, luego vino el segundo, titulado Sentidos, en 2006. Su reconocimiento nacional e internacional aumentó en el 2009, con Cruce de caminos, su tercer trabajo discográfico, que incluyó sus éxitos Baja la guardia, En tus zapatos, Y si te quedas ¿qué?, y No te necesito. Por este trabajo musical fue nominado por primera vez al Grammy Latino.

¿Cuánto mide Santiago Cruz?

Con los nuevos capítulos del nuevo reality de Caracol Televisión, donde cada mentor cantó a dúo con sus integrantes de su grupo, un particular aspecto del artista fue de los más comentados por los televidentes en redes sociales. Por su altura, los participantes no alcanzaban a superar la altura de sus hombros. Según varios fanáticos, el ibaguereño mide 1.95 m.

¿Quién es la esposa de Santiago Cruz?

En el 2012, Cruz se dio una oportunidad en el amor con María Paz Mateus, una ingeniera especialista en yoga, con quien se casó en el 2013. La pareja tiene dos hijos, Violeta y Salvador, de nueve y siete años. Ella fue, es y será siempre una parte esencial en su proceso de sobriedad. “Ella le hace honor a su nombre, en mi canción ‘A ella no le gustan las fotos’ hay una frase que dice ‘a ella le dieron el poder de la calma’ y eso es lo que ha traído a mi vida.”, nos contó.

De lo que poco habla el artista es de los otros hijos que llegaron de la mano de María Paz. Samuel y David son fruto de el anterior matrimonio de la ingeniera, y el cantante no dudó un segundo en quererlos como su familia. “Yo fui ese pelado de una mamá soltera que volvió a hacer su vida, mal hubiera hecho yo en tener ese tabú de ‘no me meto con una mujer con hijos’ pues porque yo era hijo de una de esas mujeres”, admitió. Sin embargo, no siempre fue experto en el tema y también vivió sus altibajos para luego llegar a acostumbrarse a una convivencia con los jóvenes. “tiene sus matices delicados porque uno sabe que tiene que ir hasta un punto, pero sabe que no se puede pasar de ahí y a veces se pasa, pero por suerte con Samuel y David hemos construido una bonita relación, son unos pelados maravillosos”, expresó.

¿Qué le pasó a Santiago Cruz?

Como lo ha contado en varias ocasiones, y en su libro Diciembre otra vez, la fortuna no siempre estuvo de su lado y la música llegó como un salvavidas en una época muy oscura. Cuando tenía doce años probó por primera vez el licor, desde muy joven experimentó cómo el alcohol y las drogas se apoderaban de su vida y lo iban apagando poco a poco.

Hace dieciséis años Santiago tocó fondo. Tuvo un fuerte enfrentamiento con María Paula, su hermana menor, y supo que debía buscar ayuda para combatir su adicción. Con ayuda de un terapeuta, trabajó en sí mismo, un proceso exitoso que lo llevó a ser el artista que es actualmente. Ahora cumple dieciséis años sobrio.