‘La Descarga’: las reglas cambiaron en su recta final. Conócelas

Faltan solo días para que los televidentes conozcan al ganador de la primera temporada de La Descarga, el templo de la música y de 500 millones de pesos. Desde ayer las reglas de la competencia cambiaron, contrario a los capítulos anteriores, los semifinalistas de varios equipos se presentaron en el mismo capítulo, además de cantar junto a su mentor.

En busca del finalista de cada equipo, ayer se enfrentaron los últimos dos concursantes de las ‘selecciones’ de Gusi y Santiago Cruz. Breiner y Byordy abrieron la noche cantando por separado, y luego a dúo con su mentor el intérprete de Tú tienes razón. En la misma noche uno de ellos se despidió del reality.

¿Qué pasó en ‘La Descarga’?

Desde anoche, cada concursante cantó más de una ocasión. Luego de celebrar su triunfo de ‘Descargas’, Gusi y Breiner abrieron la noche interpretando Sabes una cosa acompañados de mariachis en el escenario. Luego, fue el turno para Byordy quien dejó su sello propio al cantar Dile a ella y conquistar a Maía. “Yo estoy enamorada de ti, yo estoy perdidamente y loca enamorada de ti, tu manera de bailar y cantar yo no te veo recurriendo a ningún referente, esto es absurdo, eso te vuelve literalmente único en este momento, además un sabor que paras a bailar al que sea”, dijo la intérprete de Niña bonita e Ingenuidad.

Según la nuevas reglas, cada concursante cantará dos veces en la noche y su mismo mentor decidirá, por primera vez, quien será el eliminado de su equipo. Así las cosas, en el capítulo más reciente, Breiner cantó No te contaron mal; y luego Gusi y Byordy se presentaron con Tan enamorados y enamoraron a Marbelle, quien no dudó en elogiar a su colega “Gusi, papacito, no se si este anillo te quede, pero cásate conmigo, ay qué bello”, expresó.

Después, fue el turno de Santiago Cruz y sus dos pupilos para cantar sobre el ‘Tocadiscos’. Primero, Junior Bolívar y su mentor interpretaron Camaleón. Siguió Stéfany Zabaleta quien cantó La maldita primavera, regresó Junior con No lastimes más y finalizaron Santiago y Stéfany con Deseándote.

¿Quién salió de ‘La Descarga’?

Primero fue el turno del equipo azul de comunicar su decisión final, aquella que determinaría el finalista de su equipo. Gusi anunció que Breiner sería el elegido para llegar a la final del concurso, lo que dejó a Byordy por fuera de la competencia. Posterior a la segunda tanda de presentaciones, fue el turno de Santiago Cruz para dar su veredicto. Entre lágrimas y voz entrecortada, el intérprete de Baja la guardia comunicó que Stéfany Zabaleta pasaba a la final y Junio Bolívar sería el eliminado.