‘La Descarga’: Santiago Cruz lloró por la eliminación de Román

Una vez más, llegó un nuevo cierre para el equipo de Santiago Cruz. Cinco concursantes se enfrentaron pues uno de ellos sería el siguiente eliminado. Junior Bolívar, Cristian Better, Stefany Zabaleta, Román y el Indio Harin, defendieron su cupo dentro de la competencia y aunque todos querían ser el protegido del mentor, solo uno lo logró.

Te puede interesar: Periodistas de ‘Noticias Caracol’ se convertirán en padres

Debido al avanzado nivel del programa, cada día los participantes la tienen más difícil para conquistar a los mentores. El primero en pasar al escenario esta noche fue Junior Bolívar, quien interpretó Aquí abajo. “Todas tus presentaciones han sido impecables”, le dijo Gusi cuando terminó su presentación.

Más noticias de La Descarga La Descarga: Marbelle salvó a Keyla y Taty Flow fue eliminada Algunos participantes en el ‘Campamento musical’ no estuvieron de acuerdo con la decisión de los mentores. Leer aquí: La Descarga: Marbelle salvó a Keyla y Taty Flow fue eliminada Marbelle de ‘La Descarga’ es criticada por su excéntrico cambio de look: “madura” La mentora de La Descarga presentó su nuevo ‘look’, pero generó múltiples reacciones en redes sociales. Leer aquí: Marbelle de ‘La Descarga’ es criticada por su excéntrico cambio de look: “madura”

Luego, el turno fue para Cristian Better con Cómo te olvido. Al igual que su compañero, también lo elogiaron, aunque los mentores le aconsejaron buscar otras opciones de cantantes para que no siempre fuera lo mismo.

La tercera en subir al escenario fue Stefany Zabaleta, quien interpretó Si tú no vuelves. Como siempre, cautivó no solo a los mentores, sino también al público y los televidentes. Gusi lloró con su presentación. “Tú eres de otro mundo, tú vas más allá de la excelencia, de la disciplina y la canción me toca porque soy el único mentor que está aquí sin mi familia y el ‘si tú no vuelves’ del inicio me dejó mal, jugaste con mi corazón, extraño mucho mi familia”.

Román fue el siguiente en pasar interpretando Ausencia. “Sentí que me faltó la conexión con el sentimiento de la canción”, le dijo Marbelle. El último en pasar fue el Indio Harin quien interpretó Hoy.

Puedes leer: Las noticias que son tendencia en el mundo del entretenimiento aquí

¿Quién salió de ‘La Descarga’?

Al terminar todas las presentaciones, Santiago eligió a Stefany como su elegida. Por su parte, Maía, Gusi y Marbelle deliberaron y llegaron a la conclusión que Román debía abandonar la competencia. La noticia entristeció al mentor del equipo amarillo, quien no pudo evitar llorar.

El participante se despidió con mucho agradecimiento por la experiencia vivida dentro del reality musical de Caracol Televisión. “Le agradezco a La Descarga la oportunidad más grande que he tenido en mi carrera hasta ahora, le agradezco a Santi y a todo mi equipo amarillo que los sentí siempre muy unidos y por más discordias y conflictos que tengamos siempre lo hablamos para nosotros, para crecer”.