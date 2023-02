Marbelle de ‘La Descarga’ es criticada por su excéntrico cambio de look: “madura”

La vida de Marbelle ha sido de gran interés para sus fanáticos. Generalmente, la cantante y actual mentora de La Descarga, el templo de la música, suele generar controversias en redes sociales por su opinión sobre diferentes temas, por sus cambios de look y, también, por todo lo relacionado con su área sentimental.

Te puede interesar: Video: Sebastián Caicedo confirmó su noviazgo con Juliana Diez

Marbelle Foto: Cortesía Caracol Televisión - Cortesía Caracol Televisión

‘Outfit’ de Marbelle en ‘La Descarga’ es criticado

En una de las más recientes emisiones de La Descarga, la intérprete de Adicta al dolor sorprendió con un particular cambio de look. Marbelle legó con un croptop manga larga de color negro con incrustaciones de lentejuelas, con un pantalón en cuerina del mismo color. Lo que más llamó la atención de los televidentes e internautas fue su pelo, pues lució unas frondosas y largas extensiones con unos hilos de colores amarillo y azul. Además, en cada ojo utilizó unas sombras diferentes, uno de color azul y el otro naranja. “¿Cómo sería la vida sin colores y sin la libertad de amar? El equipo morado más fuerte que nunca”, escribió en la descripción del post que ya cuenta con más de 7 mil likes.

Más noticias de Marbelle ‘La Descarga’: ¿por qué Carlos Calero interrumpió a Marbelle en su ‘show’? Marbelle y su pupilo Mel García protagonizaron un curioso momento que dejó sin palabras a más de uno. “Estamos al aire”, les dijo Carlos Calero. Leer aquí: ‘La Descarga’: ¿por qué Carlos Calero interrumpió a Marbelle en su ‘show’? Marbelle: este es el llamativo apodo que le pusieron a la mentora de ‘La Descarga’ Por su cercanía con una participante de su equipo en La Descarga, el templo de la música, Marbelle fue llamada con un curioso apelativo. Leer aquí: Marbelle: este es el llamativo apodo que le pusieron a la mentora de ‘La Descarga’

Una vez publicó la imagen, sus seguidores comenzaron a dejar sus opiniones al respecto, algunos estuvieron a favor y la elogiaron, mientras que otros aseguraron que no le luce. “Se cree adolescente, madura que no te luce”, “ay no, parecer Yina Calderón”, “pórtese seria”, “hermosa como siempre”, “sencilla, autentica, única e increíble”, “pareces una sailor moon”, “nada que ver”, comentaron.

La cantante suele hacer caso omiso a los malos comentarios que recibe por parte de algunos de sus seguidores y aunque sabe que, la mayoría de veces va a ser criticada por sus “pintas”, prefiere hacer como si nada.

¿Cuántos años tiene Marbelle?

Marbelle nació en Buenaventura, el 19 de enero de 1980. Tiene 43 años recién cumplidos y en su cuenta de Instagram suma más de 2,5 millones de seguidores.

Puedes leer: Las noticias que son tendencia en el mundo del entretenimiento aquí

¿Cuántas operaciones se ha hecho Marbelle?

De acuerdo con la mentora de La Descarga, sí se ha realizado procedimientos estéticos en su cuerpo. En una entrevista contó que se hizo tres veces la liposucción. “Mi cola ha sido punto de discordia para mucha gente, incluso los cirujanos cuando me han operado de la ‘lipo’, me preguntan quién me puso la cola, pero lógico se dan cuenta que es natural”, aseguró.