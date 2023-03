La ‘trampa’ que Piqué estaría haciendo con sus hijos y que enfadaría a Shakira

Después de los fuertes dardos que Shakira ha lanzado contra Piqué, se ha podido conocer que, la relación entre ellos, es cada vez más complicada. Aunque inicialmente parecía que habían terminado en buenos términos, medios españoles asegura que ya “no se pueden ni ver”.

Al exfutbolista Gerard Piqué lo captaron entrando a la casa de su ex y madre de sus hijos, Shakira, de una manera inusual. Foto: Instagram

Muestra de ello, han sido los fuertes comentarios que la barranquillera ha dicho sobre él a través de sus más recientes canciones Te felicito, Monotonía, Music Sessions #53 y TQG, esta última junto a Karol G.

Al parecer, la colombiana no le ha “perdonado” que la haya cambiado por Clara Chía, una mujer de 23 años con la que el exjugador del Barcelona se ha mostrado muy enamorado.

¿Qué le hizo Piqué a Shakira?

En las últimas horas, el portal Vanitatis filtró una nueva información sobre el futbolista y la cantante que los tendría aún más alejados. Al parecer, el jugador estaría manteniendo en secreto que su mamá, Montserrat Bernabeu es la que está llevando a sus hijos a las diferentes actividades extraescolares, y no él como se estaría pensando.

Piqué se habría ingeniado una particular estrategia que, finalmente, Shakira habría terminado descubriendo. Al parecer, el futbolista llegaba a las afueras de la casa de su ex para recoger a Milan y Sasha, pero, metros más adelante, se encontraría con su madre para entregarle los niños a ella mientras él se iba a hacer otras cosas. Eso, lo estaría haciendo, supuestamente, para que la barranquillera no se diera cuenta que él no está compartiendo el tiempo suficiente con sus hijos cada vez que los recoge.

Esa ‘trampa’ tendría completamente “furiosa” a la colombiana, teniendo en cuenta que, por lo que se ha dicho, tampoco tendría una buena relación con su exsuegra.

¿Piqué está ofendido con Shakira por las indirectas?

El mismo portal aseguró que, pese a las fuertes indirectas que Shakira ha lanzado contra su ex, el futbolista no estaría “ni ofendido ni tampoco con planes de volver con ella”. Por el contrario, estaría muy feliz con su romance con Clara Chía, la mujer con la que estaría planeando un gran futuro.

Reacción de Piqué a canción de Shakira con Karol G

Como se mencionó anteriormente, a Piqué no le afectarían los versos que entona Shakira. Al parecer, el español estaría pensando en vender el apartamento donde vive tras su ruptura con la colombiana, para trasladarse a uno más amplio. Sobre la convivencia, Vanitatis aseguró que Clara Chía “no ha llevado todas sus cosas, aunque cada vez se la ve más en la vivienda”.

Como a Piqué no le afectan los versos de Shakira, al parecer, no habría tenido ninguna reacción luego de escuchar la canción de la colombiana con Karol G. Tema, que, al parecer, sería el último que le dedicaría a su expareja.