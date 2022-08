‘La Voz Kids’: la niña que lloró desconsolada porque no pasó la audición a ciegas

Cada vez, los entrenadores Andrés Cepeda, Kany García y Nacho, se ponen más exigentes a la hora de escoger a los niños que pasan las audiciones a ciegas.

A cada uno le quedan muy pocos cupos para completar sus equipos y, por esa razón, deben escuchar muy bien qué tipo de voz les hace falta para no repetir. Sin embargo, aunque han pasado niños con grandes talentos, ellos no han podido oprimir el botón pues ya tienen alguna voz similar en sus grupos.

Mariana llora desconsolada porque no pasó las audiciones de ‘La Voz Kids’

Despedir a los niños que no pasan las audiciones a ciegas es una de las cosas más difíciles que se viven en el diamante de La Voz Kids. En el capítulo de anoche llegó al escenario con mucha emoción, Mariana, una niña de 9 años, quien interpretó la canción Nunca es suficiente, de María Daniela Azpiasu y Natalia Lafourcade.

Aunque tiene una voz muy potente, no le alcanzó para conquistar a los entrenadores, pues según su análisis, tuvo un pequeño problema en el tema de la entonación. Una vez terminó de cantar y se dio cuenta que ningún entrenador se había volteado, comenzó a llorar desconsolada.

Por supuesto, los tres jueces le dieron palabras de aliento para que no se desanimara y continuara con su carrera musical, pues tiene mucho talento por explotar. Cepeda le dijo: “aunque las cosas no salieron como esperabas, no significa que no puedas seguir adelante”. Por su parte, Kany García agregó: “espero que tus lágrimas sean de alegría. Estás en el diamante de La Voz Kids y has cantato bello”. Finalmente, Nacho le aclaró que la razón por la que no se voltearon es porque tienen en sus equipos voces parecidas.

La pequeña aprovechó el espacio para contar algunos detalles de su vida, entre ellos, que otra de sus grandes pasiones es patinar. Al final, pudo retirarse del escenario un poco más tranquila, gracias a las palabras que le dieron los mentores del programa.

