‘La Voz Kids’: Sky es la finalista del equipo de Nacho

La Voz Kids ya está en la recta final. Anoche quedaron definidos los tres semifinalistas de cada equipo y hoy, el cantante venezolano tuvo que tomar la difícil decisión de escoger a una sola voz que lo representará en los próximos días en la final.

La noche estuvo cargada de mucha emoción y talento. El primero en hacer su presentación fue Adriel. Para ello, el intérprete de Niña bonita lo llevó a un paseo al Parque Jaime Duque. Allí, montaron en una bicicleta al aire libre y mientras pedaleaban, el entrenador le iba dando algunos consejos para vencer sus miedos y para que se preparara para la semifinal. “Me sentí super bien, esta vez con un poco de menos miedo y la verdad siento que he aprendido muchas cosas”, dijo el niño después de interpretar Mientes, del grupo Camila.

El siguiente turno fue para Sebas y Álex. Nacho los llevó a acampar, y allí les enseñó la importancia de la unidad y el trabajo en equipo. Los niños cantaron el tema Tú, de Carin León. Fue tan perfecto su show, que el venezolano solo pudo elogiarlos. “Excelente. Me encantó la presentación. Estoy muy contento y orgulloso, sobre todo porque se lo disfrutaron tanto y eso se notó”.

La última en hacer su presentación fue Sky, quien también tuvo su paseo con el entrenador en ‘La casa loca’ de Guatavita. Mientras hablaban, el cantante le contó a la niña que había escogido para ella el tema Sola otra vez, de Celine Dion. El intérprete le dijo a la pequeña que tenía “tanto que agradecerle a Dios por ese regalo maravilloso que te dio con esa voz”. Según él, cada vez que ella canta pone el mundo al revés.

Su presentación conmovió a todo el escenario. Los tres entrenadores no dejaron de aplaudir la potente voz de Sky. Nacho, que no pido evitar las lágrimas, le dijo: “Estoy completamente seguro de que en tu trayectoria por el programa has venido conquistando corazones, has venido haciendo una base enorme de fanáticos que ahora te siguen y para los que tú ahora eres un ejemplo. Es increíble tu talento”.

Antes que el entrenador tomara la decisión, pasó al escenario junto a su colega Gusi. Juntos cantaron su tema Te robaré.

Finalmente, el integrante de Chino y Nacho escogió a su finalista. “Estoy impresionado, es difícil dejar ir a dos de ellos y tener que quedarme con una sola voz. Lo más lindo son las vivencias, espero que ellos se lleven muchas enseñanzas y que valoren todo lo que sucedió”, expresó. El artista eligió a Sky.

“La gente los conoció lo suficiente para enarmorarse de ustedes y de sus voces. Tienen un camino súper adelantado”, les dijo a Adriel, a Álex y a Sebas, quienes se despidieron con mucho agradecimiento de la competencia.