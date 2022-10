Lina Tejeiro y Juan Duque: estos son los mejores memes tras ruptura de la pareja

Tras nueve años de relación, Lina Tejeiro y Andy Rivera decidieron ponerle punto final a su relación. Al comienzo, muchos creían que se trataba solamente de un distanciamiento, sin embargo, con el pasar de los días, los hechos fueron distintos, pues los artistas se encontraban trabajando en sus proyectos y no se vislumbraba una posible reconciliación.

Luego de hacer una catarsis, para sanar las heridas y dejar el pasado a un lado como un recuerdo bonito, Lina decidió abrir su corazón y se dio una nueva oportunidad en el amor, esta vez, con el cantante de origen paisa, Juan Duque. Al inicio, la pareja comenzó su fugaz idilio dejándose comentarios en las redes sociales, acto que no pasó desapercibido por los cibernautas y seguidores de la actriz.

Puedes leer: Andy Rivera habría reaccionado a la ruptura entre Lina Tejeiro y Juan Duque

Con el pasar de los días, la complicidad de Juan y Lina era cada vez más evidente; los artistas compartían fotografías juntos en eventos y celebraciones de fechas especiales; sin embargo, no habían confirmado que habían establecido una relación.

Cabe mencionar que, el pasado 8 de septiembre, Juan Duque visitó a Lina, y de una manera muy particular, le propuso que fueran novios. En las imágenes se puede observar que el cantante se vistió de médico y escribió en una hoja la tentadora pregunta.

No obstante, el amorío de los artistas no duró mucho, pues hace unas horas, el intérprete de + chimbita, a través de redes sociales, confirmó que por decisión de Lina las cosas habían culminado. En sus declaraciones afirmó que la relación no terminó por infidelidad.

Te puede interesar: Video: Juan Duque confirmó su ruptura con Lina Tejeiro, ¿fue por infidelidad?

¿Por qué terminaron Juan Duque y Lina Tejeiro?

“No es fácil, la vuelta está muy densa, a veces tengo hasta miedo de hablar porque no conozco los alcances de la gente que está haciendo esto, les cuento todo y ustedes saben todo de primera mano, vamos a estar bien, solamente aclaro que la relación no terminó por infidelidad, fue una decisión de ella que yo respeté y está bien”, contó Juan Duque a sus seguidores.

Luego de las virales declaraciones, cientos de internautas no dudaron en reaccionar a través de Twitter, dejando claro lo que pensaban acerca del fugaz romance. ¡Aquí los mejores memes!

