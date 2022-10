Los mejores momentos que se verán en ‘Los Montaner’, la nueva serie de la familia

Con casi 50 años de carrera en la industria musical, Ricardo Montaner ha logrado un reconocimiento mundial gracias a su talento para cantar y componer. Héctor Eduardo Reglero ha hecho de su vida una fuente de inspiración, y con éxitos como Tan enamorados, Me va a extrañar, La cima del cielo y La Gloria de Dios, se ha ganado un sitial entre los artistas latinoamericanos. Montaner, quien en Colombia hizo famoso el término ‘El papá de los pollitos’, pues así lo llamaban los integrantes de su equipo en la época en que se convirtió en entrenador de La Voz Colombia, tiene una numerosa familia, que hoy en día es tan conocida como él.

Los Montaner conforman una familia en que la música y el arte es el hilo conductor. El músico tiene dos hijos de su primer matrimonio, Héctor y Alejandro y está casado hace 33 años con Marlene Rodríguez, su segunda esposa, madre de Mauricio, Ricardo y Evaluna Mercedes .

Camilo Echeverry aparece en serie de ‘Los Montaner’

Desde que la familia anunció que tendría su propia serie de televisión, la expectativa creció en sus millones de seguidores alrededor del mundo, que desean conocer más detalles de los famosos. El formato, similar a las célebres producciones como Keeping up with The Kardashians o De viaje con los Derbez, se estrenará el próximo 9 de noviembre por Disney+.

Lo que se sabe hasta el momento es que contará con la participación de Ricardo Montaner, su esposa Marlene, y sus tres hijos con sus parejas: Mau y Sara Escobar, Ricky y Stefanía Roitman y Evaluna y Camilo Echeverry . Durante diez capítulos de casi una hora, sus fanáticos podrán adentrarse a varios aspectos de su intimidad. El más reciente adelanto mostró otro lado de la cómica y amorosa relación entre Ricardo y su yerno, quien es padre de Evaluna . Una escena que hace parte de los avances de la producción llamó la atención de los internautas: en ella se ve a Montaner destapando un regalo que le dio el esposo de su hija, “¿Es normal que uno le regale al suegro un ´bidet´?”, pregunta el papá de Evaluna, mientras Echeverry le explica cómo usarlo con gestos que hacen reír al cantante de 65 años.

Entre otros temas, el pequeño adelanto de la producción también mostró que como cualquier familia, está llena de perfecciones, desacuerdos y tristezas. Dentro de los acontecimientos que verán los espectadores se encuentran el nacimiento de Índigo , el lujoso matrimonio entre Ricky y Stefi y el anuncio del embarazo de Sara, esposa de Mau.