¿Luisa Fernanda W está embarazada otra vez? Esto respondió

El 27 de octubre del año pasado, Pipe Bueno y Luisa Fernanda W le dieron la bienvenida a Domenic, su segundo hijo. A través de sus redes sociales, la pareja ha demostrado lo feliz que está con la llegada del nuevo integrante, quien cumplió dos meses de nacido.

A los pocos días de haber dado a luz, la generadora de contenido paisa comenzó a mostrar sin ningún problema cómo quedó su cuerpo. Para muchos de sus seguidores, su recuperación fue bastante rápida, mientras que otros se han dedicado a criticar sus fotos y videos con los que ella presume sus curvas.

¿Luisa Fernanda W y Pipe Bueno serán padres nuevamente?

En los últimos días, muchos famosos han mostrado, a través de sus redes, cómo han disfrutado de sus vacaciones. La influencer paisa ha documentado su visita a Cartagena y, por supuesto, las fotos en vestido de baño no podían faltar, aunque terminó llamando la atención de una usuaria que le dejó un particular comentario donde se refería a su cuerpo, cuestionándole si nuevamente estaba embarazada.

“Una nena en los comentarios me dijo ‘Lu ¿estás embarazada otra vez? Es que te veo como pancita… Por qué me hacen ese tipo de preguntas”, dijo con un gesto de desespero.

De esa manera, Luisa aprovechó para recalcar que hasta ahora lleva dos meses de posparto y que, de igual modo, de no haber sido así, nadie tiene por qué opinar de los cuerpos de los demás y que, además, se siente muy feliz del cuerpo que tiene y de los resultados obtenidos hasta ahora, gracias a su disciplina con el ejercicio y la buena alimentación. “Quisiera entender por qué me hacen esas preguntas, llevo dos meses posparto y me siento muy bien, feliz, aceptando mi proceso, tranquila; disfrutando con mi familia, con mis hijos, de cómo estoy, como me veo, bien”, dijo.

De esa manera, dejó en claro que no está esperando otro hijo y que, por el contrario, si su abdomen se ve un poco abultado es simplemente porque aún se está recuperando del parto de su segundo bebé.

Luisa Fernanda W criticada por ingerir licor mientras lacta

En medio de sus vacaciones en Cartagena, la paisa explicó que junto con Pipe Bueno son unos padres muy responsables y para poder disfrutar de unos días de adultos, dejaron sus dos hijos al cuidado de sus abuelos.

Algunos internautas la criticaron porque publicó imágenes ingiriendo licor, teniendo en cuenta que ella todavía está lactando a su hijo Domenic. Sin embargo, para aclarar las dudas, Luisa explicó que cuando decide tomar licor, deja de alimentar a su bebé por lo menos durante 24 horas y que, antes de eso, extrae leche para dejarle al niño durante las horas que ella no puede amamantarlo. “Hay días en las que uno merece darse su espacio. Uno como madre a veces se da golpes de pecho, pero también es necesario estos espacios como uno salir, parcharse, como un respirito, eso es muy bueno para uno como mamá”, afirmó.