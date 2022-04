Maleja, del Desafío The Box, dio detalles de su primera vez como modelo webcam

En el reciente capítulo del Desafío The Box, los participantes se enfrentaron a una competencia en la que el equipo Gamma resultó ganador de la llave del Cubo, lugar en donde los jugadores tienen acceso a lujosas comodidades.

El participante Criollo se quedó con la llave del lugar y decidió invitar a Maleja, capitana del equipo. En medio de su visita, la bogotana le reveló a su compañero detalles de su trabajo como modelo webcam. Recordemos que previo a este trabajo, Maleja vivió algunos años en la calle y cayó en la adicción a las drogas.

Sus inicios como modelo webcam

“Cuando me empecé a rehabilitar no encontraba un camino, entonces en ese tiempo mi cuñado y mi hermana pusieron un estudio de modelos webcam y en un principio fui a hacerle fotos a las chicas que, generalmente tenían muchas necesidades, pero yo veía que les iba muy bien, así que le dije a mi hermana que lo quería intentar y me apoyó”.

Además, Maleja reveló cómo fue mostrarse por primera vez frente a una cámara. “Lanzarme frente a una cámara por primera vez desnuda, fue una locura. La gente me decía cosas, gente de otras partes del mundo, con otras creencias y gustos. Yo me hice bilingüe por eso, a pesar de que odiaba el inglés”.

Los participantes finalizaron su estadía en el Cubo, disfrutando de un buen vino en el jacuzzi y aprovechando las comodidades que ofrece el lujoso lugar.

