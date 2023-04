Maleja, exparticipante del ‘Desafío The Box’, reaccionó a la renuncia de Black

En el más reciente capítulo del Desafío The Box, se vivió una noche de tensión. Mientras Alpha cumplía el castigo de tener sus brazos enyesados, en Beta analizaban las estrategias para definir al próximo sentenciado. En Gamma, por su parte, el ambiente seguía pesado pues Saskya sufrió una lesión y Black continuaba afirmando que quería irse de la competencia.

Black renunció al ‘Desafío The Box’

Durante la emisión del día 22 en la ‘Ciudad de las cajas’, el capitán del equipo Gamma infringió una de las reglas de oro de la producción: salir del recinto sin previa autorización de los organizadores.

Inmediatamente, generó la furia de sus compañeros quienes le reclamaron por su actitud. Cuando llegaron al box negro, Andrea Serna anunció que esa acción de Black generaba una consecuencia, pero no precisamente para él, sino para el equipo. “Lamentablemente quebraron una regla. ‘¿Black, qué estabas haciendo afuera de la casa?’. Ustedes saben que esos límites no se pueden pasar. Es la segunda vez que incumples una regla. Las consecuencias no las asume una sola persona, las asume todo el equipo”, dijo.

Gamma tuvo que pagar las consecuencias yendo a playa baja, mientras Black decidió abandonar la competencia. “Cobarde, cínico, payaso (...) Estaba riéndose, no respeta. Lo que me da impotencia es que no está acá pagando”, dijo la ‘Flaca’. A su comentario, otro integrante del equipo agregó: “no sé, siento también como que no está bien de la cabeza, porque no son normales muchas cosas de las que él hace (...) A veces sentía que se iba para otros lados, solo en una esquina, llegaba cabizbajo, acongojado”.

Reacción de Maleja, exparticipante del ‘Desafío The Box’

La inesperada y polémica decisión de Black de renunciar al reality de Caracol Televisión generó múltiples comentarios en redes sociales. Una de las personas que no dudó en expresar su opinión fue María Alejandra Sánchez, más conocida como ‘Maleja’, exparticipante del Desafío.

A través de su cuenta de Instagram, la deportista señaló: “estoy recibiendo mensajes de manera masiva, preguntando sobre lo ocurrido con ‘Black’. Y la verdad es que no tengo palabras en este momento, cuando uno está de mal genio es mejor no decir nada. Eso sí que me lo ha enseñado la vida. Ya está. Me recuerda lo mucho que soñé estar en el ‘Desafío’, lo mucho que me entrené para estar ahí, lo agradecida que estaba con Dios y la vida por permitirme materializar ese sueño, con todo y que mi equipo perdía siempre, con todo y el hambre, los castigos, el desgaste, los dolores, etc”.

Luego, agregó: “me recuerda algo que le dije a mis compañeros una vez; una cosa es querer estar en el ‘Desafío’ y otra cosa es querer ir a ganarse el ‘Desafío’. Yo fui a ganar y salir ese día me dolió en el alma, como ustedes no se imaginan. Habría dado lo que fuera para continuar”.