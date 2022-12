Rafaella no se quedó callada y defendió a Marbelle ante críticas en redes sociales

Actualmente, Marbelle ha sido protagonista de múltiples titulares en medios de comunicación y redes sociales por su participación como mentora en La Descarga, el templo de la música, el nuevo reality musical del canal Caracol, que ha despertado múltiples emociones entre los televidentes.

La cantante Marbelle, mentora de ‘La Descarga, el templo de la música’. Foto: Instagram Marbelle - Instagram Marbelle

La intérprete de Días nublados ha tenido que enfrentarse a una serie de críticas por expresar su opinión a través de las redes sociales. Aunque cuenta con un gran número de seguidores que la apoyan, no han faltado las personas que le han dejado malos comentarios en sus publicaciones, muchos de ellos, incluso, llenos de odio.

¿Qué dijo Rafaella sobre Marbelle?

Marbelle y Rafaella han demostrado tener una gran relación de madre e hija. Las dos suelen apoyarse en cada uno de sus proyectos y decisiones y, generalmente, comparten con sus seguidores los momentos especiales que viven cuando están juntas.

En una reciente entrevista con el programa Lo sé todo, la joven cantante y generadora de contenido, se refirió a las críticas que le hacen diariamente a su mamá, explicando que comprende que es normal que a no todo el mundo le caiga bien la mentora de La Descarga. Sin embargo, expresó no estar de acuerdo con los malos, y a veces fuertes comentarios, que le dejan a Marbelle, pues explica que la diferencia de pensamientos debe ser respetada, sea del tema que sea.

Aunque las dos ya están acostumbradas a los comentarios en sus redes sociales, confesó que hay uno que otro que les lastimó el corazón. “Pienso que cada persona tiene la libertad y el derecho de expresarse, de tener una opinión completamente diferente a los demás… Yo sé quién es mi mamá y así muchos no lo entiendan o no lo puedan ver de cerca quién es ella, hay muchos que sí y con eso me quedo”, puntualizó.

¿Cuántos años tiene Rafaella, la hija de Marbelle?

Rafaella nació fruto del amor de Marbelle y Royne Chávez. Actualmente, la joven tiene 20 años y en sus redes sociales suele ser muy activa. En Instagram tiene casi 1 millón de seguidores con quienes comparte fotos y videos de sus proyectos personales y profesionales.

Al igual que Marbelle, Rafaella también canta. Evidentemente, heredó el talento para la música. Su voz ha sido elogiada por sus fanáticos. “Qué lindo cantas”, “tienes un color de voz muy lindo”, “cantas hermoso”, “divina, igual a la mamá”, “eres melodía para el alma”, “cantas precioso”, son algunos de los comentarios que le dejan en sus redes.