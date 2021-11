Más de 100 millones, esto cuesta la lujosa y extravagante moto de Nairo Quintana

Nairo Quintana, uno de los ciclistas colombianos más reconocidos, se encuentra pasando tiempo en Colombia luego de terminar su temporada del 2021 con el Arkea Samsic.

En estos días, Quintana fue sorprendido con un regalo en el que el actor Sebastián Martínez hizo parte, pues fue él quien le hizo la entrega. Se trata de una motocicleta de la marca BMW. El reconocido actor fue el encargado de hacerle la entrega al pedalista. “Bienvenido a la familia de los sueños”, le dijo Sebastián a Nairo, quien no dudó en subirse inmediatamente.

Luego de que el ciclista presumiera su regalo, también quiso sorprender al actor a quien también le hizo entrega de una llave similar. “¡Me timaron! Me dijeron ‘vamos a darle una sorpresa a Nairo’ pero no, hay sorpresilla para mí también”, dijo Sebastián Martínez a lo que Nairo replicó: “A mí me pasó igual, me trajeron para darle una sorpresa a él -Sebastián- y aquí la traigo”. Los famosos presumieron en sus redes sociales sus regalos y evidentemente, sus caras de felicidad lo dijeron todo.

¿Cuánto cuestan las lujosas motos de Sebastián Martínez y Nairo Quintana?

La referencia de la moto de Nairo es R 1250 Adventure, de color negro y amarillo, que, según la página oficial de la marca, ese tipo de motos tienen más poder para carreteras silvestres, desérticas o rurales. En cuanto a su precio, se pueden conseguir desde los 125.000.000 de pesos colombianos.

Por su parte, se presume que la de Sebastián Martínez tiene un costo similar ya que su cilindraje supera los 1000cc y es de referencia R. Su valor oscila entre los 120 millones de pesos colombianos.

