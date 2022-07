‘MasterChef Celebrity 2022’: cuándo y cómo será la final de esta temporada

La final de MasterChef Celebrity ha sido uno de los momentos más esperados por los televidentes que han seguido de cerca esta temporada. Los cuatro finalistas, Tatán Mejía, Chicho Arias, Carlos Báez y Ramiro Meneses, se disputan el premio mayor. Uno de ellos será coronado como el mejor cocinero.

Las dos últimas salidas del reality culinario fueron las de Estiwar G y la de Cristina Campuzano, dos de los participantes más queridos de la competencia. Sobre el ganador hay mucha expectativa. En redes sociales, los internautas han estado preguntándoles insistentemente a los cuatro finalistas cuál de ellos se lleva el trofeo y que harían con la millonaria suma que está en juego.

¿Cuándo y cómo será la final de ‘MasterChef Celebrity´?

La final comenzó en la emisión del pasado sábado 9 de julio. A la cocina de MasterChef Celebrity llegaron los demás famosos que participaron y varios familiares de los finalistas. Al igual que la temporada pasada, la final fue dividida para generar más expectativa.

La mayoría de televidentes esperaban que en el capítulo del domingo se definiera el ganador, pero no fue de esta manera. Según se rumora en redes sociales, será extendida, al parecer, hasta el martes, aunque esa información no ha sido corroborada por el canal RCN.

Por ahora, y de acuerdo con lo que se ha podido observar en los capítulos emitidos, en la final de MasterChef Celebrity, Tatán Mejía, Ramiro Meneses, Chicho Aria y Carlos Báez, tienen que hacer su última preparación en cuatro tiempos. Detrás de cada estación, se encuentran sus familiares apoyándoles, mientras que los exparticipantes están en el balcón. Por ahora, sigue siendo todo un misterio el día exacto en el que se conocerá al ganador de MasterChef.

Así se conocerá el ganador de ‘MasterChef Celebrity’, según Maleja Restrepo y Tatán Mejía

Este fin de semana, varios de los participantes y exparticipantes de MasterChef Celebrity han estado respondiendo las preguntas que les han hecho sus seguidores referentes al programa, al ganador y más detalles.

A través de la dinámica de ‘preguntas y respuestas’ en Instagram, el finalista Tatán Mejía y su esposa Maleja Restrepo revelaron que, al igual que la temporada pasada, se grabó una sola final pero con cuatro celebraciones diferentes para que no fuera filtrado el nombre del ganador. “Hay mucha gente que no entiende y dice: ‘Pero ¿por qué están viendo la final? Ya se sabe el ganador’. No. No se sabe el ganador porque hicieron 4 finales”, dijo Maleja Restrepo.

En ese momento, Tatán Mejía intervino para aclarar los rumores que se han manejado en redes sociales, con los que, al parecer, filtran el nombre del supuesto ganador. Según lo que dijo, ni ellos conocen quién será el famoso que se quedará con el premio mayor. “Es que se filtra muy fácil el nombre del ganador. Yo me voy a enterar quién es el ganador igual que ustedes”, dijo Tatán.

Entretanto, Maleja volvió a agregar: “exacto, entonces se graban cuatro celebraciones con los 4 finalistas. Se grabó la celebración de ‘Chicho’, de Carlitos, de Ramiro y de Sebas. Es decir, ellos se van a enterar quién es el ganador al aire”, aclaró.

