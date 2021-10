‘MasterChef’: la particular descripción de Liss Pereira sobre Carla Giraldo

En MasterChef Celebrity ha sido casi que un tema fijo la poca empatía entre la actriz Carla Giraldo y la comediante Liss Pereira. Las dos se han destacado por ser muy buenas cocineras, pero entre ellas ha existido cierta rivalidad, que ha sido muy evidente a lo largo del programa.

De hecho, hace unos días, Liss Pereira reveló que escuchó a uno de sus compañeros referirse a ella de manera despectiva, y muchos seguidores en redes sociales asociaron el comentario con la actriz.

En una de las más recientes pruebas, la comediante preparó una pasta con albóndigas y descrestó a los jurados, quienes no dudaron al final, en darle la mayor cantidad de tiempo que se ponía en juego en ese reto. Recordemos que, en el capítulo anterior a ese, Liss también había sido la ganadora y fue la encargada de escoger qué platos preparaban sus compañeros. Pero al parecer, sus compañeras Carla Giraldo y Viña Machado no estuvieron de acuerdo, y le lanzaron ‘puyas’ a la comediante, luego de que ganara por segunda vez consecutiva. “Eso, tiene harto tiempo pa’ que la embarre”, le dijo sarcásticamente Carla a Liss.

Entre indirecta e indirecta, la comediante no se quedó callada, y quiso describir la actitud de su compañera de una manera bastante particular y directa. “Carla es muy chistosa porque es como esa peladita del colegio que era mamona y repelente…Cuando se siente insegura, se defiende diciendo: ‘No me han sacado, qué me importa’”, expresó Liss Pereira en medio del programa. En ese reto, la actriz Carla Giraldo no logró terminar su preparación por lo que se llevó tan solo 20 minutos para el próximo reto de campo.

Hasta el momento, quedan seis finalistas: Gregorio Pernía, Diego Camargo, Frank Martínez, Liss Pereira, Viña Machado y Carla Giraldo. Solamente cuatro de ellos irán a la final.

