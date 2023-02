Memes Ben Affleck: esta fue la reacción del actor tras convertirse viral en redes

Ben Affleck y Jennifer López siguen siendo noticia, esta vez por su presencia en los premios Grammy 2023, donde la cara del actor de Hollywood, que no era la más feliz, se convirtió en el protagonista de los memes de la noche. Ante millones de televidentes, el protagonista de Armaggedon no tenía su mejor cara, pero ‘aguantó’ toda la velada al lado de su despampanante esposa. No se tuvieron declaraciones sobre la velada en particular, pero el movimiento de labios de la cantante y su cónyuge fue ‘leído’ por expertos. “Para, tienes que parecer más simpático. Tienes que estar más motivado”.

Jennifer López y Ben Affleck fueron protagonistas de los Grammy, pero no por la música. Foto: Getty

Ben y Jlo no estaban solos en la mesa, y la figurante que estaba junto a ellos reveló más detalles del momento. La mujer contó que, desde el primer instante, la pareja sabía que los internautas ya estaban creando memes, aprovechando la cara de pocos amigos del también director, pero se lo tomó con tranquilidad. “JLo le enseñó el móvil a Ben Affleck y le dijo, ‘Dios mío cariño, mira este meme sobre ti que está circulando por las redes”. Aunque la artista, que tiene fama de ‘dura’ con su marido, estaba divertida, el nacido en California solo le contestó “Oh Dios, esto otra vez”.

Contrario a lo que se rumora con insistencia, y tiene que ver con los problemas que tendría la pareja, que se casó por segunda vez el 20 de agosto del año pasado, durante la velada, según la inusual espectadora, siempre estuvo tomada de la mano y disfrutó del evento, aunque Ben no cambió su gesto.

¿Por qué Ben Affleck tenía cara de cansancio?

La cara de Ben Affleck generó muchas reacciones, pero una fuente consultada por Entertainment Tonight aclaró el gesto del artista. “Jen y Ben tuvieron una cita nocturna divertida en los Grammy, pero ambos han estado muy ocupados trabajando en varios proyectos y Ben se sentía cansado. Quería ir y apoyar a Jen, pero no era el mismo de siempre”. La madre de Max y Emme valoró que su cónyuge la acompañara, pero también sabía que estaba exhausto. “Jen sabe que Ben es un gran esposo y aun así se aseguraron de pasar una buena noche juntos”.

