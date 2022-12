Messi se habría ido del Barcelona por culpa de Piqué. ¿Qué pasó?

El capitán del actual equipo campeón del mundo culmina su primer año en el club Paris Saint-Germain, tras su polémica salida del FC Barcelona, donde jugó por diecisiete años. Sobre aquella terminación de contrato, que dividió las opiniones entre los fanáticos del fútbol, se volvió a hablar tras unas fuertes acusaciones sobre Gerard Piqué, uno de los excompañeros de Messi.

Hasta hace unos meses, el ex de Shakira, jugó para el equipo español donde coincidió con el argentino durante muchos años. Mismo club con el que el 10 de la Selección de Argentina entró en conflicto en 2021 durante meses, especialmente con el presidente, Josep Bartomeu, después de anunciarle su deseo de irse varias veces del equipo. En una entrevista, contó que en su momento solo tuvo dos opciones: quedarse o ir a juicio contra el equipo, pero que nunca haría algo en contra del “club de su vida”.

Lionel Messi llegó al PSG después de más de 20 años en el FC Barcelona. Foto: AFP

¿Piqué tuvo algo que ver con la salida de Messi del Barcelona?

Finalmente, el 5 de agosto de 2021, a pesar de que Messi había hecho todo lo posible para renovar su contrato con el Barcelona, el mismo equipo anunció que no tenía el presupuesto para mantener al jugador. En su despedida, el argentino de 35 años habló al respecto. “No sé si lo hizo el club, pero yo tengo claro que hice todo lo posible para quedarme. Estaba todo arreglado. Me bajé el sueldo un 50 %. El resto es mentira. Y, después, nadie me pidió nada más”.

Lo que se supo, hace unas horas, fue el rumor donde entraría a participar Gerard Piqué. Según el paparazzi Jordi Martin, sombra del español y su expareja colombiana, el exfutbolista habría sido uno de los causantes de la salida de Lionel. “Cuando Leo Messi abandona el Barcelona llorando todo mundo achacó que se trataba de un problema económico y es cierto, el Barcelona no tenía plata para pagarle lo que el Paris le paga; pero algún día, cuando esté en el estudio te explicaré quién fue uno de los causantes por el cual Leo Messi abandonó el Barcelona. Te doy una pista: es alguien que particularmente a ti y a mí no nos cae bien”, dijo Martin entre risas para el programa El Gordo y La Flaca.

Así mismo, los periodistas que estaban desde el estudio del programa de Univisión bromearon al respecto. “Empieza con P y le acaba de hacer algo a una amiga mía que su nombre empieza con S y mueve las caderas”, referencia que muchos espectadores asignaron a Shakira.