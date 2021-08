¡Muy conmovedor! Las lágrimas de Cepeda y Laura Tobón tras batalla en La Voz Kids

La presentación del grupo Amadeus, Leti y María Laura, del Team Natalia, llenó de ternura y emoción el diamante de La Voz Kids. Andrés Cepeda y Laura Tobón no pudieron contener las lágrimas.

En las más recientes batallas de La Voz Kids, los pequeños concursantes han logrado mover fibras no solo en los entrenadores, sino también en todos los televidentes. Tal es el caso de unos talentosos niños del Team Natalia, que anoche presentaron una de las batallas más emotivas de este reality musical. El derroche de talento y ternura de Amadeus, un grupo conformado por cuatro niños de Nariño, Leti y María Laura quebrantaron de emoción los corazones de Andrés Cepeda y Laura Tobón, luego de interpretar Vivir mi vida de Marc Anthony.

Al finalizar su presentación, que duró aproximadamente 4 minutos, los pequeños artistas recibieron aplausos de los entrenadores y los asesores. El show fue tan especial que, incluso la presentadora Laura Tobón, quien es la más reciente portada de la revista Vea, no pudo contener sus lágrimas y rompió en llanto mientras halagaba a los niños.

“¡Qué gran batalla! Estos niños tienen toda la razón: hay que vivir y gozar, que la vida es única”, dijo bastante conmovida.

Por su parte, el entrenador Andrés Cepeda se unió a las palabras de la presentadora para dar su apreciación sobre la presentación. “Yo estoy fascinado y me tocaron el corazón porque veo en estos niños con su alegría, inocencia y belleza, un mejor futuro para mi país, y eso me emociona mucho” dijo antes de que un nudo en la garganta le impidiera seguir hablando. Esas palabras hicieron que Laura Tobón se contagiara aun más de su emoción y expresara: “Estoy muy sensible, perdón, hay que pensar en el futuro de nuestros niños”.

Yeison Jiménez, asesor del equipo de Natalia Jiménez, también dio su punto de vista respecto al show que presenciaron. “Es muy lindo saber que Colombia tiene tanto talento… Todos los días queremos un país mejor, para ellos, ni siquiera para nosotros”. Finalmente, Natalia se quedó con María Laura, como ganadora de esa batalla.

