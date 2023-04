Óscar Naranjo contó cómo se la lleva con Elianis Garrido luego de ‘Protagonistas’

Algunos de los participantes que han pasado por Protagonistas de novela del canal RCN, han quedado en el recuerdo de miles de televidentes. Uno de ellos fue Óscar Naranjo, quien, a pesar de no haber continuado con su carrera de actor, todavía sigue dando mucho de qué hablar.

Óscar Naranjo. Foto: Instagram - Instagram

¿Qué pasó con Óscar Naranjo y Elianis Garrido?

En la temporada del 2012, hubo un episodio que marcó historia en Protagonistas. Para muchos ha sido inolvidable el momento cuando Óscar y la presentadora Elianis Garrido terminaron agrediéndose en medio de una calurosa discusión. Las reacciones en ese momento no se hicieron esperar y ambos se convirtieron en blanco de críticas.

Han pasado 11 años desde lo ocurrido. Desde entonces, muchos se han preguntado cómo es la relación de ellos dos. En una reciente entrevista que Naranjo concedió para el canal RCN habló sobre varios temas de su vida, entre ellos, lo sucedido con la barranquillera.

De acuerdo con lo que dijo en Súperlike, luego del problema que tuvieron se pidieron perdón por haber permitido que las cosas se salieran de control. “Desde el momento que pasó la mechoneada, recuerdo yo que llegamos al hotel, nos pedimos perdón, no pasó nada, yo entendí que fue un reality, un concurso que estábamos bajo presión y lo que pasó ya pasó”, dijo.

De igual manera, aseguró que la relación entre los dos había quedado bien y, además, aprovechó para recalcar que admira mucho a Elianis. “Ella sabe, si me está viendo ahora, que la admiro mucho, que la respeto, que la quiero”,

¿Por qué Óscar Naranjo no volvió a actuar?

El exparticipante reveló que, aunque sí le salieron propuestas para actuar en varias cosas, prefirió dar un paso al costado para dedicarse a predicar la palabra de Dios. “Salieron muchas oportunidades de trabajar en obras de teatro con gente muy importante, pero siento que cuando Dios cierra una puerta es para abrir otra mejor. Dios me hizo el llamado de predicar su palabra, de contar su testimonio, he sido bendición para muchos jóvenes al hablar del tema de la identidad que es el que me ha tocado fuerte, predicar, enseñar, quién soy yo y para dónde voy”, aseguró.

¿Óscar Naranjo volvería a un ‘reality’?

Después de su comentada participación en Protagonistas de novela, algunos internautas se han estado preguntando si volvería a participar en otro reality. Contrario a lo que muchos imaginaron, Óscar afirmó que no lo hará. “Ay no Dios mío, esa presión es fuerte. Volver a un reality de televisión, tendría que pensarlo dos veces. Cuando uno está ya centrado en lo que quiere, es que ya no me gobierno… yo dejé a un lado el mundo, los medios, para cumplir el sueño de Dios”.