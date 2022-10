Paulina Rubio se pronunció sobre momento incómodo en la playa que fue tendencia

Desde hace una semana, Paulina Rubio se convirtió rápidamente en tendencia entre los internautas por haberse filtrado unas imágenes donde, supuestamente se ve a la cantante de 51 años, en una playa, compartiendo con varios amigos. El programa español Fiesta se encargó de publicar el video, y aseguró que en él se ve a la artista haciendo sus necesidades fisiológicas en plena luz del día.

“Lo que muchos hacemos en un lugar privado, ella lo hace en la playa, a la vista de todos, apartada de la orilla y entre varias rocas, Paulina se agacha y finalmente lo hace. No lo piensa y no ha podido aguantar el apretón”, dicen los conductores del programa, mientras aseguran que la cantante usó “piedras para limpiarse”. Ahora, ‘La chica dorada’ rompió el silencio y habló al respecto.

Paulina Rubio haciendo caca en la playa al aire libre ,si te da te da 😂🤣 pic.twitter.com/uzJ2Kh4lWG — 🇵🇷@lebiram🇵🇷❤️🧡💜🙏🙌† (@lebiram34980787) October 16, 2022

¿Paulina Rubio hizo sus necesidades en una playa?

La cantante mexicana, recordada por temas como Ni una sola palabra y El último adiós, habló del tema, por primera vez con El Universal. Sin rodeos, la cantante y actriz, con más de 40 años de trayectoria en la industria artística, aseguro que, aunque sí iba al baño como todos, ella no era la de las imágenes filtradas.

“Es un fotomontaje. No pues ¡wow!, me subo a la ola del ‘trending topic’. No me achicopalo de lo grotesco que es el circo romano y me siento hasta importante, la verdad”, dijo con el humor y sarcasmo que la caracterizan. La artista declaró qué piensa de las imágenes, y en su respuesta involucró a su exesposo Nicolás Vallejo Nájera ‘Colate’, con quien sostuvo una relación entre 2007 y 2014.

“Las fotos y las imágenes no son reales. Ve el color del pelo, yo ahora no estoy con ‘Colate’, yo no estoy en Europa ahorita, en las playas de Miami no hay piedras y la cac... tampoco es mía”, afirmó la ex Timbiriche, quien finalizó su pronunciamiento entre risas y recordando cómo se dio cuenta de la noticia. “Me lo mandan y yo estaba haciendo yoga, hasta me caí del pinito, dije ‘pérate”.