Piqué acaba su relación más duradera. Se va del Barcelona

Este sábado, será el último partido que el futbolista español Gerard Piqué jugará con su equipo, el F.C. Barcelona. El contrato que tenía con el conjunto blaugrana iba hasta el 2024, pero por decisión propia, no seguirá activo por más tiempo.

BARCELONA, 07/09/2022.- Los jugadores del FC Barcelona, el centrocampista Sergio Busquets (i) y el defensa Gerard Piqué (d), durante el partido ante el Viktoria Pilsen correspondiente al grupo B de la Liga de Campeones de la UEFA, este miércoles en el estadio Spotify Camp Nou de Barcelona. EFE/ Alejandro García Foto: EFE - Alejandro García

Luego de 15 campañas en el Camp Nou, el ex de Shakira, dejará de vestir la camiseta del Barcelona, donde se formó como futbolista. Fue considerado uno de los defensas más importantes de la historia de ese club deportivo, donde disputó 615 encuentros, marcó 53 goles y se convirtió en el quinto futbolista que más partidos ha jugado con ese equipo.

El anuncio lo hizo a través de un emotivo video, que publicó en su cuenta de Instagram, donde tiene 20,3 millones de seguidores.

“Soy Gerard. Hace semanas, meses, que mucha gente habla de mí. Hasta ahora no he dicho nada, pero ahora quiero ser yo quien les hable de mí. Como muchos de ustedes, soy del Barca desde siempre. Nací en una familia muy futbolera y muy culé.

Desde muy pequeño yo quería ser futbolista. Quería ser jugador del Barca. Últimamente he pensado mucho en ese niño. En qué hubiera pensado aquel Gerard si le hubieran dicho que cumpliría todos sus sueños. Que llegaría al primer equipo del Barca. Que ganaría todos los títulos posibles. Que sería campeón de Europa y del mundo. Que jugaría al lado de los mejores de la historia. Que sería uno de los capitanes. Que haría amigos para siempre”.

Hace 25 años que entré en el Barca. Me fuí y volví. El fútbol me lo ha dado todo. El Barca me lo ha dado todo. Ustedes, culés, me lo han dado todo. Y ahora que los sueños de aquel niño se han cumplido quiero decirles que he decidido que es el momento de cerrar este círculo. Siempre he dicho que después del Barca no habría ningún otro equipo, y así será. Este sábado será mi último partido en el Camp Nou. Pasaré a ser un culé más. Animaré al equipo y transmitiré mi amor por el Barca a mis hijos tal como lo hizo mi familia conmigo. Y ya me conocen, tarde o temprano, volveré. Nos vemos en el Camp Nou. Visca el Barca, siempre”.

A los 35 años, el futbolista, quien compartió su vida con Shakira durante 12 años, colgará sus botines. A lo largo de su carrera profesional, vistió las camisetas del Manchester United, el Real Zaragoza y, por supuesto, la del F.C. Barcelona.