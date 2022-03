¿Quién se ganó los 70 millones en ‘Yo me llamo’?

Esta semana se han emitido los últimos capítulos de Yo me llamo. Quedan en competencia tres participantes, catalogados como los mejores imitadores de esta temporada: Yo me llamo Maluma, Yo me llamo Leonardo Favio y Yo me llamo Camilo Sesto.

En el más reciente capítulo, los finalistas se enfrentaron una vez más en una noche de premiación, donde estaban en juego 70 millones de pesos. Los tres se subieron al escenario y cautivaron a los jurados y a todos los espectadores. Luego de cada presentación, cada uno aprovechó para pedirle al público su apoyo para obtener ese importante reconocimiento. Los miembros del jurado, César Escola, Amparo Grisales y Yeison Jiménez destacaron el sorprendente talento que tienen los tres concursantes.

Leonardo Favio fue el ganador de los 70 millones en la última noche de premiación

Una vez más, el imitador del cantante argentino Leonardo Favio se hizo merecedor del millonario premio que estaba en juego en el capítulo de anoche en Yo me llamo. Con la canción Ni el clavel ni la rosa el concursante se ganó el corazón de los televidentes, quienes nuevamente lo escogieron como el mejor de la noche.

Fueron 70 millones los que el doble perfecto del artista argentino se llevó anoche. “Estás listo para cualquier escenario. Es tan orgánico y tan natural como te mueves detrás de las rosas, te asomas en el cue perfecto para el tiempo de la música, y con naturalidad, y nada está impostado. La magia es perfecta”, le dijo César Escola al finalizar su presentación.

Yeison Jiménez le dijo: “cuando llegaste, voy a decirlo en mi ignorancia, te veías como un niño que cantaba muy bonito la música de Leonardo Favio. Ahora, te ves, te mueves, te escucho y te siento como Leonardo Favio. Es brutal. Creciste demasiado. El aura, la mente, el corazón, todo se llena”. Finalmente, Amparo Grisales afirmó: “lo que más me gusta es que eres tan histriónico y sacaste todas esas facetas de Leonardo Favio. Cuando estabas cantando con estas rosas divinas, yo te veía como el principio, te veía como una estrella muy brillante (...). Estoy muy contenta por ver cómo has perfeccionado tu personaje”.