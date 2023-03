¿Rafaella Chávez, hija de Marbelle, está saliendo con un cantante y presentador?

En los últimos días, Rafaella Chávez, hija de Marbelle, fue protagonista de algunos titulares en medios de comunicación de entretenimiento, luego de revelar un difícil momento que enfrentó cuando su salud y su vida estuvieron en riesgo.

Rafaella Chávez, entre la vida y la muerte

La joven de 21 años relató, en entrevista con Lo sé todo, que su mamá vivió un grave episodio de salud cuando le faltaba poco para dar a luz. “Cuando tenía 8 meses de embarazo, a ella le dio peritonitis aguda, estando conmigo adentro. Estuve a punto de infectarme y milagrosamente no lo hice, así que estuve entre la vida y el más allá y luchamos juntas. Sé que vine con un propósito y con una razón”, aseguró.

¿La hija de Marbelle tiene un nuevo amor?

Para su edición número 277, la revista Vea captó, para la sección ‘Hoguera’, a Rafaella Chávez durante una celebración en compañía de un cantante. En las imágenes, se observa a la hija de la mentora de La Descarga, el templo de la música, brindando y hablando con Camilo Cuervo, al parecer, en un bar de Bogotá.

Aunque no se vieron en una situación “comprometedora”, podría tratarse de un nuevo romance de la farándula colombiana. “Quienes los vieron en el lugar coinciden en que hacen bonita pareja”. Por ahora, los cantantes no han confirmado o desmentido que tengan un romance.

Foto: Revista Vea - Revista Vea

¿Quién es Camilo Cuervo, expareja de Aura Cristina Geithner?

Camilo Cuervo es un cantante y presentador colombiano, quien, hace unos meses, se convirtió en tendencia por sostener una relación sentimental con la actriz Aura Cristina Geithner, 30 años mayor que él. “Todo comenzó como un juego, y me terminó convenciendo. No sé, ni yo misma me explico qué fue lo que pasó. […] Hay muy buena química. Son de esas cosas que pasan, se viven y no las quieres dejar pasar”, dijo la artista en ese momento en una entrevista con Lo sé todo.

Aunque ese romance no prosperó, cada uno continuó con sus vidas personales y profesionales. Camilo cuenta con 647 mil seguidores en Instagram, y Aura Cristina, con 1,2 millones.