Ricardo Orrego casi se queda sin Mundial. Tuvo problemas en el aeropuerto de Catar

Faltan diez días para que comience la Copa Mundial de fútbol de Catar 2022 y los jugadores, fanáticos del fútbol y periodistas deportivos alrededor del mundo se alistan para no perderse ningún detalle de lo que será la cita mundialista. El comentarista de Gol Caracol, Ricardo Orrego vivió un angustioso momento en el aeropuerto de Doha, donde estuvo, durante doce horas, sin poder ingresar al país.

El manizaleño de 47 años, narró su odisea después de celebrar que logró reunirse con el resto del equipo periodístico del Gol Caracol en la capital de Catar. Su apellido y la diferencia de idiomas le habrían jugado una mala pasada.

Ricardo Orrego narró su historia en el aeropuerto de Doha, Catar

Las redes sociales de Caracol informaron, de primera mano, lo que estaba ocurriendo con Ricardo Orrego, mientras, en ese mismo instante, el equipo se movilizaba para solucionar la situación del periodista.

“Viajamos de Bogotá a Madrid y allí hubo un primer testeo, de la tarjeta digital Hayya. Y al llegar a Doha, a inmigración, me dijeron: usted no puede entrar al país, su nombre no corresponde a la visa de trabajo. Yo les dije: soy Ricardo Orrego. Pero más allá de eso, claramente es un tema cultural, fue algo que tuvo que ver con mi último apellido que es Arboleda y que no salía en la tarjeta Hayya. Me trasladan a la oficina Hayya y allí estaban periodistas franceses, alemanes, polacos, con el mismo drama. No les aparecía el apellido, un enredo absoluto, porque no se comprende bien la operatividad de nuestros apellidos”, contó el caldense.

@noticiascaracol El susto de Ricardo Orrego en #Qatar2022 “Usted no puede entrar al país, su nombre no corresponde a la visa de trabajo”, le dijeron al periodista colombiano que permaneció 12 horas en el aeropuerto de Doha a la espera de que le definieran su situación. Por fortuna, hubo final feliz y el mismo Ricardo Orrego dio parte de tranquilidad a la gran familia del @GolCaracol ♬ sonido original - Noticias Caracol

El periodista describe las horas siguientes como ‘desgastantes’ pues no dejaban de advertirle que, si no había solución pronta, lo deportaban a Europa y se podría quedar sin trabajar en el Mundial. “Me trasladaron a la salida de vuelos internacionales. El episodio final de esto se dio cuando apareció un alma caritativa, me dijeron que los acompañara a la zona del Hayya, aparece un jeque, quien lo primero que hizo fue ofrecerme disculpas después de varias horas en una habitación. El amigo árabe me dijo: ‘ten paciencia’ y le dije que la iba a seguir teniendo. Al final, la solución fue anular la tarjeta digital, y me hicieron una nueva Hayya”, finalizó. De inmediato, logró encontrarse con el resto del equipo, que lo espera fuera del aeropuerto.