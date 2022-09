Sara Uribe es grabada besando un hombre y ella reacciona: “tan envidiosos”

Después de haber terminado su relación con Fredy Guarín, el padre de su hijo Jacobo, Sara Uribe no había vuelto a aparecer públicamente con otro hombre. En una oportunidad, fue relacionada con el futbolista español Édgar Méndez, porque en redes sociales llegaron a cruzar románticos mensajes, sin embargo, eso, al parecer, no prosperó.

La antioqueña ha dicho que está feliz y tranquila disfrutando de su soltería y que, aunque sí quiere volver a enamorarse, por ahora prefiere seguir compartiendo el tiempo con su hijo y enfocada en sus proyectos laborales.

Así fue el beso de Sara Uribe con misterioso hombre

Rechismes, una cuenta de Instagram que sigue la vida de los famosos, publicó el video que ya es toda una sensación. Allí, se observa a la modelo paisa disfrutando de una gran fiesta en medio de una discoteca. Lo que llamó la atención fue que aparece bailando y dándose un apasionado beso con un hombre de barba que viste camiseta blanca y jean.

Aunque se desconoce la identidad del joven, cientos de internautas comenzaron a comentar la publicación felicitando a la empresaria, por supuestamente, haberse dado una nueva oportunidad en el amor. “Bueno, ya era hora. Me alegra”, “me encanta”, “qué bueno, ya estaba preocupada por ella porque no conseguía novio”, escribieron, aunque hubo otros usuarios que aseguraron que no necesariamente tenía que tratarse de su nuevo novio, sino de algo pasajero. “Seguro lo conoció esa noche y ustedes ennoviándola”, “lo que hace el licor”, “que disfrute”, “no creo que sea el novio”, “debió ser por los tragos”.

¿Qué dijo Sara Uribe sobre el video del beso?

uego de que el video se hiciera viral, la presentadora no dudó en reaccionar a través de su cuenta de Instagram, donde tiene 6,8 millones de seguidores. Allí afirmó: “Si me preguntan yo digo que era un besito muy rico, tan envidiosos ustedes, hace rato no besábamos. Además, lindo pa linda, ya qué”, dijo entre risas.

Novios de Sara Uribe

DDesde que se hizo famosa, la presentadora ha sostenido varias relaciones sentimentales que han sido muy comentadas en el mundo de la farándula. Fue novia del cantante Daniel Calderón, pero, en el 2014, decidieron terminar.

Cuando estuvo en Protagonistas de nuestra tele, comenzó un romance con Jhoan Álvarez. Meses después de que ambos ganaron el reality, pusieron punto final a su historia de amor.

Uno de los noviazgos más polémicos que tuvo Sara, fue cuando estuvo con el hijo de alias ‘don Mario’. Según La Red, ambos compartieron las fechas de Navidad y Año Nuevo en el 2017 y que, incluso, convivieron en un apartamento en Bogotá.

La última relación que tuvo la presentadora fue con Fredy Guarín, el padre de su hijo Jacobo, que también se vio envuelta en una polémica, porque el futbolista todavía estaba casado con Andreina Fiallo, la madre de sus dos hijos mayores.

¿Por qué Sara Uribe no ha vuelto a tener novio?

Hace unas semanas, reveló por qué, después de tanto tiempo, no ha vuelto a tener pareja, aunque sí ha querido hacerlo. “Me da pereza, me gusta como conocer a alguien porque uno siente como mariposistas cuando alguien le gusta y como que es chévere, pero para mí es como muy difícil, si yo no siento química a la primera impresión pongo como que una barrera ¿Sí me entienden?”.