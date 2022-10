Se conoció email de Angelina Jolie a Brad Pitt: “marca el principio del fin”

Angelina Jolie y Brad Pitt siguen mostrando que cada detalle de su ruptura siempre puede convertirse en un escándalo. Desde que comenzaron los problemas en su relación, se han ido revelando detalles que tienen que ver con dinero, poder y problemas con sus hijos. Hace unas semanas, se supo que los actores, que comenzaron su amor en 2005 y que estuvieron juntos durante 11 años, dos ellos casados, tuvieron un violento altercado que habría marcado el punto final de su unión.

Según el portal Page Six, durante un vuelo privado de Niza a Estados Unidos, en el 2016, el ex de Jennifer Aniston, quien al parecer estaría pasado de tragos, habría sido violento con uno de sus hijos, con Angelina y con otro de los niños más pequeños. Según varios medios, la discusión, que llegó a la agresión física, produjo lesiones en ambos artistas. Esto último, sumado al titubeo de la actriz al presentar cargos, hizo que el FBI, quien debió llevar la investigación pues era un delito federal, pues se presentó en una aeronave, no presentara cargos con el protagonista de El club de la pelea. Jolie presentó una querella contra el organismo internacional, que no le habría allegado los documentos sobre el hecho y que tampoco abrió un proceso en contra de su ex.

Angelina Jolie envió doloroso correo a su exesposo Brad Pitt

La ex pareja vuelve a ser mencionada en redes sociales por la filtración de un email de enero de 2021, donde, supuestamente, la protagonista de El turista le escribe a su ex expresándole sus sentimientos más profundos. En el documento, publicado en ET, se puede leer que la californiana de 47 años prefiere comunicarle por escrito su decisión de vender su parte de la bodega Chateau Miraval, de la que él también es copropietario.

Para ella no era cualquier sitio, pues estaba lleno de recuerdos familiares que prefería soltar y seguir adelante. “Es el lugar al que trajimos a los gemelos a casa, y donde nos casamos sobre una placa en memoria de mi madre. Un lugar en el que residía la promesa de lo que podría ser y donde pensé que envejecería. Incluso ahora es imposible escribir esto sin llorar. He atesorado mis recuerdos de lo que fue hace una década. Pero también es el lugar que marca el principio del fin de nuestra familia, y un negocio que se centra en el alcohol”, escribe.

Sus fanáticos alrededor del mundo no esperaron para hacer especulaciones y recuerdan que fue justamente el licor lo que habría hecho que el actor de 58 años atacase a su familia en el supuesto vuelo privado, además de otros problemas de alcohol que ya ha atravesado. “Tenía la esperanza de que de alguna manera pudiera convertirse en algo que nos mantuviera unidos, y encontráramos luz y paz. Ahora veo cómo realmente me has querido fuera y lo más probable es que estés complacido por recibir este correo. No puedo estar involucrada, pública o privadamente, en un negocio basado en el alcohol, cuando el comportamiento alcohólico dañó tan profundamente a nuestra familia”, finaliza un relato que desgarró el corazón de los internautas.