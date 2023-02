¿Tini Stoessel hizo indirecta a Sebastián Yatra en presentación de Viña del Mar?

Casi tres años después de haber terminado su relación y seguir con su vida por separado, Tini Stoessel y Sebastián Yatra vuelven a aparecer en el radar de las redes sociales por una supuesta dedicatoria que habría hecho la argentina sobre su ex colombiano. El más reciente álbum de Tini habría despertado los rumores, específicamente con la canción Las Jordans.

Aunque ella está en una actual relación con el futbolista Rodrigo De Paul, y él protagoniza especulaciones románticas con la cantante española Aitana; los artistas podrían seguir inspirándose en su pasado para componer nuevos éxitos. En el 2019, Tini y Sebastián conformaban una de las parejas más queridas por los fanáticos, pero desilusionaron a muchos cuando, en mayo de 2020, confirmaron su ruptura.

Según rumores en redes sociales, los cantantes estaría nuevamente juntos Foto: Instagram - Instagram

¿Tini se inspiró en Sebastián Yatra para su nueva canción?

Hace menos de una semana, Tini estrenó su nuevo álbum Cupido, y con él 14 canciones, entre ellas Te pido, La triple T, Miénteme, Carne y hueso, y Las Jordans. Esta última es una de las que más hablan sus seguidores, pues varios pensaron inmediatamente en Sebastián Yatra al escuchar la letra.

En algunas de las estrofas la argentina menciona a un exnovio y su nueva conquista. “Todo el mundo preguntando quién es ella. Más dura, más suelta, más bella. Llegaste, pero ella se fue ya, no, no, no. No quiero saber si me extrañas o si te aburrió la de España”. Aunque podría ser coincidencia, para varios internautas es más que claro que la joven menciona al paisa de 28 años y quien, según rumores, sería su nueva novia, Aitana. La también cantante española, de 23 años, a quien empezaron a fotografiar muy romántica junto al colombiano, luego de terminar su relación con el actor Miguel Ángel Bernardeau. Sin embargo, otros seguidores afirman que la canción se habría compuesto hace más de un año, tiempo para el que Yatra no estaba involucrado sentimentalmente con Aitana.

¿Tini recordó a Sebastián Yatra en Viña del Mar?

Un día después de Karol G, se presentó la argentina de 25 años en el Festival de música más importante de Chile. Sus interpretaciones fueron ovacionadas por miles de personas, quienes además de otorgarle la Gaviota de Plata, también la hicieron merecedora del premio más importante: la Gaviota de Oro. El nombre de la cantante se viralizó rápidamente en redes, pues sus seguidores no dejaron pasar el hecho de que la artista haya elegido tema que cantaba con su ex Sebastián Yatra para la gala, sobre el escenario cantó Oye y Quiero volver.