¿Tini es amiga de Clara Chía, la novia de Piqué? Esto respondió la cantante

Después de que en redes sociales se hiciera viral un video de Tini Stoessel hablando con otra mujer, sus seguidores y la prensa no evitaron preguntarle a la cantante sobre su supuesta relación con Clara Chía, actual novia de Gerard Piqué. En la vida amorosa de la cantante argentina sonó hace unos años el colombiano Sebastián Yatra, de quien se enamoró tiempo después de haber compartido escenario y un par de canciones. Ahora, Tini no oculta su amor con el futbolista Rodrigo De Paul, campeón con la Selección Argentina del Mundial de Qatar.

Te puede interesar: ¿Clara Chía está embarazada de Piqué? Esta foto sería la prueba

En el video, que se convirtió en tendencia rápidamente, los internautas aseguraron que la mujer con la que se ve Tini hablando en una tienda de moda, se trataba de Clara Chía. Según algunos usuarios de internet, a pesar de estar de espalda a la cámara, su tono de cabello rubio y vestimenta serían similares al de la novia de Piqué.

¿Tini es amiga de Clara Chía?

La intriga se vio por fin resuelta cuando en el programa mexicano Sale el sol le preguntaron directamente a Tini sobre su supuesta amistad con la joven de 23 años. Además de no ocultar su sorpresa por la pregunta, la cantante negó rotundamente conocer a Chía, pero sí anunció saber de quién se trataba.

Más sobre Tini: Camila Homs, ex de Rodrigo De Paul, habló sobre la denuncia del novio de Tini Camila Homs, madre de los hijos del futbolista, habló sobre la supuesta denuncia que puso el novio de Tini, Rodrigo de Paul en su contra por ‘amenazas’. Leer aquí Camila Homs, ex de Rodrigo De Paul, habló sobre la denuncia del novio de Tini Rodrigo de Paul y Tini: así nació el amor entre la cantante y el jugador argentino La cantante Tini Stoessel y su novio, el futbolista Rodrigo de Paul, son unos de los más sonados ahora que Argentina jugará la final en Qatar contra Francia. Leer Rodrigo de Paul y Tini: así nació el amor entre la cantante y el jugador argentino

“¿Clara Chía?... ¿Clara?... ¿Clara Chía es…?, ¡ay!, no sé, no, no sé, ¿estamos hablando de la actual de Piqué?, no, no la conozco. José trabaja conmigo, pero quizá la confundieron con Clara, no la conozco a Clara la verdad, no la conozco, pero bueno, nada. Por favor muéstrame eso, en TikTok se arman muchas historias, pero la verdad es que muchas son mentiras”, finalizó entre risas por la confusión.

Lea también: Video: Tini y Rodrigo De Paul congestionaron centro comercial por ir de compras

Tiempo después, se conoció que la mujer que acompañaba a la artista en ese video difundido era su amiga Eliane Gallero, a quien también le llegó la noticia e inmediatamente respondió a través de la misma red social. “Claramente todo el mundo ya me envió este video que se hizo viral en TikTok donde me están confundiendo con otra persona que claramente no soy yo, pero lo único que tengo para decir es que en vez de estar difamando y brindando información falsa, amigo, vaya a terapia, vaya lea un libro, juegue fútbol si no le gusta, videojuegos, vaya a tomarse un café”, comentó.

Vea también: Sebastián Yatra: edad, dónde vive, por qué terminó con Tini y más del cantante