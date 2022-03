Tom Holland, Robert Downey Jr y Ben Affleck amasaron fortunas siendo superhéroes

Robert Downey Jr. interpretó en varias películas a Ironman Foto: Getty Images

Los 345 millones de dólares de Robert Downey Jr

Tony Star es un multimillonario de la tecnología, y el actor que lo interpreta Robert Downey Jr le debe su fortuna justamente a ese magnate, pues representándolo ha amasado un patrimonio importante. En su momento fue el actor mejor pago de Marvel. Curiosamente su primera cinta de Ironman le representó un salario relativamente bajo: 500.000 dólares. Por Avengers Endgame, la última que realizó recibió 75 millones de dólares.

185 millones de dólares de Tom Holland

Tom Holland a sus 25 años es un millonario del showbussiness. Después de que interpretara por primera vez al hombre araña en 2017, el británico se convirtió en un reputado actor, aunque ya tenía experiencia por películas como Lo imposible. De hecho, de acuerdo con Play with Money, tiene unas ganancias aproximadas de 58 millones de dólares. En 2020, según esa publicación se convirtió en ese año en el mejor pago del mundo. Hay que señalar que sus ganancias no solo vinieron del arácnido, pues Holland he realizado varias películas como Dolittle y Onward. Por intervención en una película cobra promedio 15 millones por película y por apariciones espontáneas, cinco.

150 millones de dólares tiene Ben Affleck

Según la página Celebrity Net Worth, Ben Affleck tiene una fortuna que asciende a los 150 millones de dólares. Cifra que parece enorme, pero que no se compara a la de JLo que es de 400 de la misma moneda. Por Batman cobró 35 millones de dólares. Claro que, según Forbes Affleck no alcanza los 100 millones.

165 millones de dólares

Scarlett Johansson, la famosa Viuda negra es una de las actrices mejor pagas de Hollywood. En 2019 fue número uno, con ingresos de 56 millones de dólares. Actualmente su ingreso por cinta es de 15 millones de dólares, esto sin contar que donde funge como productora percibe ingresos adicionales como tal.

70 millones de dólares

Chris Hemsworth, el actor que encarna a Thor, llegó a Los Ángeles, proveniente de su natal Australia con solo unos pocos billetes en el bolsillo y ahora se estima que tiene una fortuna cercana a los 70 millones de dólares. Por Los Vengadores: Infinity War ganó 15 millones de dólares, mientras que por Thor Ragnarok, cobró 30.

30 millones de dólares

A sus 36 años Gal Gadot ha amasado un patrimonio de 30 millones de dólares. En 2018 figuró como una de las actrices mejores pagadas del mundo y en 2020 firmó con Netflix un contrato por 20 millones de dólares por participar en la película Alerta Roja. La ex Miss Israel ha tenido que hacerse un lugar en el entretenimiento a pulso. EN 2016 cobró por la mujer maravilla solo 300.000 dólares, y cuando se supo que en esa misma cinta Henry Cavill ganó 14 millones de dólares, se abrió la polémica. Hoy cobra por película no menos de 10 millones de verdes. También es imagen de Reebok y tiene hoteles en su país.

