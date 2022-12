Video: Ana del Castillo fue golpeada en medio de un concierto

Ana del Castillo es una de las artistas de vallenato más comentadas del país. La cantante de 23 años ha protagonizado algunas polémicas por su extrovertida forma de ser en redes sociales y en algunos de sus conciertos.

En una oportunidad, la artista hizo pública una promesa que le hizo a Dios para dejar de tomar alcohol por un tiempo. Al parecer, así lo hizo durante un tiempo.

Ana ha sido una de las pocas mujeres que se ha atrevido a incursionar en el vallenato, pese a que, por años, se ha dicho que ese género es más para los hombres. Aún así, la valduparense ha demostrado el gran talento que tiene, por el que ha ganado millones de fanáticos en todos los rincones del país.

¿Qué le pasó a Ana Del Castillo?

El fin de semana pasado, la cantante realizó un concierto en Carmen de Bolívar, en la celebración del festival Festimaría 2022. Durante su show, interpretó temas como Entrégame tu amor, Ya es mío, Sabroso, entre otras. Para expresar su emoción por estar en ese lugar, la artista dijo: “yo con este sombrero me siento como en Pasión de gavilanes, alguna cosa así”. Mientras decía eso, del público le lanzaron un objeto que, según los internautas, correspondía a una caja de licor que le cayó directamente en el rostro. Aunque Ana intentó esquivarla, terminó golpeada.

El hecho quedó grabado en video, y allí se observa que varios integrantes de su equipo de seguridad y staff se acercaron a ella para ver cómo se encontraba. En redes sociales, sus fanáticos lamentaron la situación, pues hace unas semanas, su acordeonero, Jafid Nazar, también fue víctima de un golpe con un objeto que le lanzaron del público. “No. Eso no se hace, ya lo están tomando de costumbre. Qué desadaptados”, “gente sin educación”, “se perdieron los valores, no hay reglas ni leyes”, “falta de respeto, si no le gusta ella para que van a sus conciertos”, “mano dura y justicia para el culpable”.

¿Qué dijo Ana del Castillo del golpe?

A través de su cuenta de Instagram, la artista puso un contundente mensaje que muchos relacionaron como una respuesta a la persona que la golpeó con ese objeto. La artista siempre se ha destacado por ser directa a la hora de dar su opinión sobre diferentes temas. “Todo pasa. Cambio y fuera…”, escribió, pidiéndole, indirectamente a sus seguidores, que no siguieran comentando sobre lo sucedido y que se enfocaran en sus proyectos musicales.