Video: así era la convivencia de Piqué con Shakira en su hogar

Múltiples comentarios han surgido a raíz de la polémica separación de Shakira y Piqué, especialmente por la aparente infidelidad del futbolista hacia la cantante, con Clara Chía.

En redes sociales circula un video que deja en evidencia cómo era la relación de Shakira y Piqué en la intimidad de su hogar. Foto: Instagram - Instagram

Desde que todo se hizo público, han surgido nuevos detalles sobre cómo era verdaderamente la relación de la expareja. Por ejemplo, según mencionó la misma artista en la entrevista con la revista Elle, sacrificó su carrera y la puso en segundo plano para apoyar al español.

“Solo puedo decir que puse todo lo que tenía en esta relación y en mi familia… entendí que mis viajes y esa existencia nómada tenían que quedarse en un segundo plano, que mi carrera tenía que pasar a un segundo plano… Gerard, como futbolista, quería jugar al fútbol y ganar títulos, y yo tenía que apoyarlo. Quiero decir, que uno de los dos tuvo que hacer un sacrificio, ¿no? O dejaba su contrato con el Barcelona y se mudaba a Estados Unidos conmigo, donde está mi carrera, o yo tendría que hacerlo en su lugar. Y así, uno de los dos tuvo que hacer ese esfuerzo y ese sacrificio. Y lo hice. Puse mi carrera en segundo plano y me vine a España, a apoyarlo para que pudiera jugar al fútbol y ganar títulos. Y fue un acto de amor”, dijo la barranquillera.

¿Cómo era el trato de Piqué y Shakira en su casa?

Recientemente, se hizo viral un video donde se evidencia cómo la colombiana y el español llevaban su relación de puertas para adentro. En el clip, aparece Shakira, sentada en un sofá, mirando su celular, mientras Piqué la graba. Enseguida, cuando la artista se percata de que su pareja la está viendo, se levanta y le dice: “ya voy a poner la comida”. De repente, el jugador del Barcelona lanza una pequeña pelota que rebota sobre una de las paredes de la casa, y, posteriormente, los dos terminan riéndose.

Pique y Shakira cuando convivían juntos.. pic.twitter.com/G3icSxGG8Q — Jordi Martin (@jmpaparazzo) October 3, 2022

Ese gesto no fue bien recibido por los internautas, quienes no dudaron en criticar la actitud del futbolista. “él es un inmaduro niño para una mujer tan increíble como ella”, “Siempre sin educación ni moral. Yo no sé cómo Shakira se quedó con semejante bobo tanto tiempo”, “el amor es ciego y cobarde”, “ya todos vemos la verdadera cara de Piqué”, son algunos de los comentarios que se leen.

¿Cuál es la canción que Shakira le hizo a Piqué?

Durante el tiempo que estuvieron juntos, la colombiana le dedicó no solo una, sino varios de sus temas al futbolista y padre de sus dos hijos Milan y Sasha. Una de ellas es Me enamoré, en cuya letra narró el inicio de su romance, además de describir sus atributos. “Mira qué cosa bonita, qué boca más redondita, me gusta esa barbita”, dice en una estrofa.

También le dedicó Broken Récord, que dice: “soy más grande, pero tú eres el más sabio que cualquiera pueda ver, eres paciente como ningún otro ha estado conmigo. Tus ojos me llevan a lugares con lo que nunca había llegado”.

Su tema titulado 23, también fue dedicado a Gerard, quien en el momento cuando se conocieron, tenía esa edad. “¿Crees en el destino? Porque yo sí, al igual que lo hice en aquél entonces, cuando apenas tenías 23″.

Vea también: Video: Jessica Cediel es captada muy cariñosa con un reconocido productor musical